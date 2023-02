Brose Sitech: Dank VW läuft es wieder besser

Nach gut einem Jahr zogen die Verantwortlichen des fusionierten Unternehmens Brose Sitech nun auf der Betriebsversammlng in Wolfsburg Bilanz. Der international tätige Hersteller von Autositzen und Interieurlösungen, zu dessen Großkunden auch Volkswagen gehört, war in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld an den Start gegangen. In den vergangenen Wochen habe die Lage sich aber verbessert. Am Standort Wolfsburg, der zugleich sein 20-jähriges Bestehen feiert,liegt das daran, dass die Teileversorgung sich bei VW vor allem in der Tiguanfertigung verbessert hat und an der Montagelinie 4 im Dreischichtbetrieb gearbeitet wird.

„Gestärkt aus dem holprigen Start hervorgegangen“

Die globale Pandemie und die Halbleiterkrise hätten den Start von Brose Sitech als eigenständiger Lieferant für Sitzsysteme wirtschaftlich um einiges schwieriger gestaltet, als ursprünglich geplant, betonten Stefanie Wangemann, Vorständin für Personal und Organisation der Brose Sitech Gruppe sowie Arbeitsdirektorin der Brose Sitech GmbH. und Andreas Flügger, Kaufmännischer Geschäftsführer der Brose Sitech GmbH. „Nachdem die finanzielle Lage in 2022 aufgrund verminderter Abrufzahlen am Standort Wolfsburg sehr angespannt war, konnten wir bereits im Dezember und Januar eine Besserung im operativen Ergebnis verzeichnen“, so Flügger in einer Mitteilung Mit Blick in die Zukunft ergänzte Wangemann: „Aus dem holprigen Start im vergangenen Jahr sind wir definitiv gestärkt hervorgegangen. Allerdings bleibt auch das neue Jahr wirtschaftlich herausfordernd, weshalb wir weiterhin die Unterstützung unserer Beschäftigten und des Betriebsrats in Wolfsburg benötigen.“

„Wichtig sind stabile Prozesse“

Wissam Harb, Gesamtbetriebsratsvorsitzender der Brose Sitech GmbH, verdeutlichte in seiner Ansprache seine Erwartungen für 2023: „Aufgrund der volatilen Fahrweise des derzeit einzigen Kunden sind wir als Betriebsrat daran interessiert, gemeinsam mit dem Vorstand an einer Strategie für die deutschen Standorte zu arbeiten, die auch die Erweiterung der Produktpalette und des Kundenstamms einschließt. Das ist das oberste Ziel, um der verunsicherten Belegschaft eine Zukunftsperspektive zu bieten.“ Jann Geiken, Leiter Werk Wolfsburg, sagte: „Wichtig sind insbesondere stabile Prozesse und gute Kommunikation in der Belegschaft. Die Anläufe zweier Modelle in Wolfsburg ab Mitte des Jahres sind eine Chance für unser Werk. Wenn wir als Belegschaft zusammen halten, gemeinsam weiter arbeiten und in bester Qualität an den Kunden liefern, können wir den Standort nachhaltig absichern.“

Lesen Sie auch:

t

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de