Wolfsburg: Betrunkener Autofahrer kollidiert mit Straßenlaterne

Am Sonntagmorgen ist ein Auto in Detmerode gegen eine Straßenlaterne geprallt. Die Fahrbahn war nass, der Autofahrer zudem betrunken.

Im Wolfsburger Ortsteil Detmerode ist am Sonntagmorgen ein Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Zeugen hatten der Polizei den Unfall gegen 6.13 Uhr gemeldet, heißt es in einer Mitteilung. Demnach geschah der Unfall in der Frankfurter Straße.

Der 42 Jahre alte Wolfsburger wollte mit seinem Auto aus Richtung Westhagen auf die Braunschweiger Straße in Richtung Innenstadt fahren. „Im Kurvenbereich kam der Mann mit seinem Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und verlor die Kontrolle über seinen Kombi“, erläutert Wolfsburgs Polizei.

Wolfsburg: Polizisten bemerken Alkoholgeruch bei Unfallfahrer

Der Pkw geriet auf den Grünstreifen und prallte dann gegen die Straßenlaterne. Als die Polizei-Beamten eintrafen, saß der 42-Jährige noch in seinem Auto. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,92 Promille.

Dem Wolfsburger wurde daraufhin im Klinikum von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher und leitete ein Strafverfahren ein. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf etwa 4.000 Euro – den Schaden an der Straßenlaterne auf zirka 500 Euro.

