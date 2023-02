Wolfsburger Linke verzeichnet nächsten Parteiaustritt

Der Wolfsburger Kreisverband der Partei „Die Linke“ verliert ach Bastian Zimmermann nun mit Bernadette Kersten eine zweite profilierte Persönlichkeit. Ratsherr Zimmermann hatte lürzlich seinen Wechsel zur SPD bekanntgeben. Kerstens hat nun den Kreisvorsitz niedergelget und gleichfalls die Partei verlassen. Auf Anfrage sagte Kersten, sie habe sämtliche Parteimandate niedergelegt. Einer neuen Partei werde sie vorerst nicht beitreten.

Partei steht „vor internen und externen Herausforderungen“

Der Kreisverband teilte die Personalie ohne nähere Erläuterungen mit. In der Pressemitteilung heißt es: „Mit Bedauern geben wir den Wechsel unseres Ratsherren Bastian Zimmermann und den Rücktritt unserer Kreisvorsitzenden Bernadette Kersten bekannt. Wir bedanken uns für das langjährige Engagement: Beide leisteten sowohl im Kreisverband als auch in diversen kommunalpolitischen Ämtern wunderbare Arbeit im Sinne der sozialen Gerechtigkeit. Die Linke steht aktuell vor internen und externen Herausforderungen. Vor allem die letzt genannten wie die extreme Ungleichverteilung des Wohlstands, der Klimawandel und die Etablierung der AfD verdeutlichen aber die Notwendigkeit einer linken Kraft. Mehr denn je benötigt es eine Stimme für die nicht genug Gehörten.“

Kersten ist enttäuscht über Angriffe gegen Zimmermann

Zur politischen Bedeutungslosigkeit der Linken in Wolfsburg gesellt sich im Falle von Bernadette Kersten eine hohe persönlich Enttäuschung über die Reaktionen zu Zimmermanns Parteiwechsel in den sozialen Netzwerken. „Bastian Zimmermann ist seit vielen Jahren auch ein persönlicher Freund, da gibt es einfach Loyalitäten. Er hat viele Jahre mit viel Herzblut für die Linke gearbeitet und seine Entscheidung gut begründet. Das Ganze ist ohne Stress abgelaufen. Die Reaktionen und persönlichen Vorwürfe in den sozialen Netzwerken haben mich tief enttäuscht“, begründet Kersten ihren Austritt. Den Kreisverband nimmt sie ausdrücklich von ihrer Kritik aus. Kersten gehörte dem Ortsrat von Detmerode an und ist Bürgervertreterin im Sozialausschuss der Stadt Wolfsburg.

