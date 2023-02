Wolfsburg. Unbekannte Täter haben am Donnerstag einen Discounter überfallen. Sie waren bewaffnet. Diese und weitere Nachrichten aus Wolfsburg.

Blaulicht Wolfsburg Discounter in Wolfsburg überfallen – Täter waren bewaffnet

Unbekannte Täter haben am späten Donnerstagabend einen bewaffneten Raubüberfall begangen. Gegen 21.55 Uhr betraten zwei unbekannte, dunkel gekleidete und maskierte Personen den Discounter in der Meinstraße. Sie bedrohten die Angestellten und forderten Bargeld. Nachdem die Kassiererin ihnen Bargeld aushändigte, flüchteten beide Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (05361) 4646-0 entgegen.

Auto auf Parkplatz des Nordfriedhofs aufgebrochen

Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag ein Auto aufgebrochen, um daraus eine Handtasche zu stehlen. Die Fahrzeugbesitzerin hatte ihren Wagen am Donnerstagnachmittag gegen 16.15 Uhr auf dem Parkplatz des Nordfriedhofs geparkt. Als sie gut 30 Minuten später wieder zu ihrem Fahrzeug kam, sah sie, dass die Scheibe eingeschlagen wurde und die Handtasche samt Inhalt fehlte.

Die Handtasche selber wurde in unmittelbarer Tatortnähe wieder aufgefunden, allerdings fehlten einige Wertsachen. Zeugenhinweise unter (05361) 4646-0.

red

