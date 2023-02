Wolfsburg: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Wolfsburg. Vier Einbrüche gab es in Wolfsburg am Donnerstag. Ein Zusammenhang der Taten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

In Wolfsburg gab es am Donnerstag gleich vier Einbrüche in Wohnhäuser in Ehmen und Heiligendorf. Nun sucht die Polizei Wolfsburg zu allen Einbrüchen Zeugen unter (05361) 4646-0.

Einbruch eins in der Straße Sonnenwinkel

In der Straße Sonnenwinkel hatten die Unbekannte die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner ausgenutzt, um in deren Haus einzubrechen. Ein Verwandter, der sich in der Abwesenheit um das Haus kümmerte, hatte den Einbruch bemerkt und die Polizei alarmiert.

Laut der Polizei Wolfsburg müssen die Täter zwischen Montagmittag 12 Uhr und Donnerstagabend 22.30 Uhr auf das Grundstück gekommen sein. Hier zerstörten sie ein Fensters und gelangten durch dieses in das Haus. Was sie genau erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Einbruch zwei in der Straße Beersträuchen

Schmuck und Bargeld hingegen haben unbekannte Täter in der Straße Beersträuchen erbeutet. Sie brachen zwischen 18 Uhr und 19.10 Uhr ein. Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Kellertür und gelangten so ins das Haus. Sie nahmen Schmuck und Bargeld mit. Auf der Flucht verloren sie einige Beutestücke.

Einbruch drei in der Straße Beersträuchen

Gegen 18.55 Uhr wurden durch einen Anwohner der Straße Beersträuchen mehrere Personen dabei beobachtet, wie sie die Gartenpforte eines weiteren Wohnhauses in der Straße gewaltsam öffneten. Der Zeuge alarmierte umgehend die Polizei. Die dunkel gekleideten Täter flüchteten in Richtung der Straße Sohlsträuchen.

Einbruch vier in der Straße Hopfenkamp

Der vierte Einbruch ereignete sich am Donnerstagabend zwischen 17.30 Uhr und 23 Uhr in Heiligendorf. Hier brachen die Diebe in das Haus in der Straße Hopfenkamp ein.

Durch das Fenster auf der Rückseite des Hauses kamen die Diebe in das Haus. Sie erbeuteten Besteck und Kleidungsstücke. Auch hier dauert eine genaue Schadensermittlung noch an

Die Polizei kann einen Tatzusammenhang in allen Fällen nicht ausschließen.

red

