Uber Eats macht Lieferando in Wolfsburg Konkurrenz

Ein neuer Lieferdienst ist in Wolfsburg gestartet: Uber Eats macht Lieferando Konkurrenz – momentan allerdings noch ohne eigene Fahrer.

Viele Wolfsburger Gastronomen scheinen nur auf die Bestellplattform gewartet zu haben. Rund 30 Restaurants sind jetzt wie in Braunschweig und Hannover auf der Uber-App und der Uber-Eats-App zu finden. Von Burger über Italienisch und Indisch bis Sushi ist alles dabei.

„Für uns bietet die Plattform nicht nur die Möglichkeit, Kunden mit unseren Kreationen verwöhnen zu können, die heute lieber mal gemütlich zuhause bleiben wollen, sondern auch den direkten Zugang zu Menschen, die Lust auf italienisches Essen haben und uns vielleicht noch gar nicht kennen”, lässt sich Vincenzo Natale, Betreiber des Enzo, in einer Uber-Pressemitteilung zitieren. „Wir halten immer die Augen nach neuen Wegen offen, uns weiterzuentwickeln.”

Uber Eats holt Wolfsburger Restaurants auf die Plattform

Am Telefon erzählt Natale, dass er sich freuen würde, wenn Uber künftig auch Kuriere einsetzt. In Stoßzeiten fahren für das Enzo fünf bis sieben Fahrer Pizza und Pasta aus. Uber-Fahrer würden vieles vereinfachen – auch bei der Abrechnung.

„Natürlich“ sei das Enzo auch bei Lieferando zu finden. Wie rund 60 andere Wolfsburger Restaurants. Und was bringt die Nutzung der Plattformen? „Viel Umsatz“, sagt Natale. „Aber wenig Gewinn.“

Die App kommt zuerst, Kurierfahrer sollen folgen

Große Hoffnungen setzt Goran Mohamed in den neuen Wettbewerber. Mohamed betreibt nach einem Umzug aus Berlin seit sechs Monaten den LieferdienstChicken Maxx in der Laagbergstraße. „Ich habe in Berlin gesehen, was Uber Eats schaffen kann“, erzählt er. „Und sie bieten bessere Konditionen als andere Anbieter.“

Lieferando erhöhte zuletzt die Gebühren, auch deshalb findet Mohamed es gut, wenn es mehr als einen Anbieter in Wolfsburg gibt. Von einem anderen Gastronomen hat er gehört, dass dieser ab März nicht mehr mit dem orangefarbenen Marktführer kooperieren will.

Uber Eats expandiert in Deutschland

Uber Eats ist in Deutschland relativ neu. Vor knapp zwei Jahren startete die Plattform in Berlin. Mittlerweile bestellen Menschen in mehr als 60 Städten über die App Gerichte, weltweit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben in etwa 11.000 Städten aktiv.

Nun ist also auch Wolfsburg dabei. Weil, wie ein Uber-Sprecher erklärt, in den vergangenen zwölf Monaten 4000 Menschen in Wolfsburg vergeblich versuchten, über die App zu bestellen. „Das ist ein Anzeichen: Da scheint es Bedarf zu geben.“ Zugleich ging der Lieferdienst auch in Bremerhaven, Kaiserslautern, Regensburg und Ingolstadt an den Start.

Wolfsburger Gastronomen nutzen mehrere Apps

Dass der Essenslieferant in einer Stadt erst einmal ohne Fahrer loslegt, kommt nach Angaben des Sprechers oft vor. Perspektivisch wolle Uber Eats aber in Wolfsburg ebenfalls mit lokalen Lieferfirmen zusammenarbeiten, um einen Lieferservice anzubieten. Darüber würde sich auch Chicken-Maxx-Chef Goran Mohamed freuen: „Das spart viel Arbeit und viele Kosten.“

Die Lieferdienste verdienen an den Essensbestellungen der Kunden, indem sie von den Restaurants Provisionen für die Auftragsvermittlung und Auslieferung nehmen. Die Gastronomen haben den Vorteil, dass ihre Angebote in den Apps von Menschen entdeckt werden, die noch nicht zu ihrer Stammkundschaft gehören.

