Wolfsburg und Braunschweig wollen stärker zusammenarbeiten

Mit Blick auf die Herausforderungen unserer Zeit ist es für Kommunen wichtig, sich regelmäßig auszutauschen, teilt die Wolfsburger Stadtverwaltung mit. Die Region Braunschweig-Wolfsburg sei stark und die Zusammenarbeit vertrauensvoll. Zentraler Baustein hierfür sei auch ein regelmäßiger Dialog zwischen den Verwaltungen.

Daher trafen sich die Verwaltungsvorstände beider Städte um die Oberbürgermeister Dennis Weilmann (Wolfsburg) und Dr. Thorsten Kornblum (Braunschweig). „Nicht nur wirtschaftlich oder touristisch sind wir gut aufgestellt, die Menschen leben auch einfach gerne in unserer Region“, hebt Oberbürgermeister Dennis Weilmann in der Mitteilung hervor.

„Ein regelmäßiger Austausch hat für unsere Verwaltungen sowie die Bürgerinnen und Bürger einen großen Mehrwert. Wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass wir unsere Stärken stärken und unsere Potenziale nutzen. Vielen Dank an die Braunschweiger Kolleginnen und Kollegen für den guten Austausch!“

Städte wollen gegenseitig von den jeweiligen Stärken profitieren

„Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen unseren Städten ist entscheidend für die Stärkung unserer Region“, sagte Braunschweigs Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum. „Wolfsburg und Braunschweig ergänzen sich sehr gut. Gern haben wir die Wolfsburger Kollegin und die Kollegen hier bei uns im Rathaus empfangen. Durch den regelmäßigen Austausch hat sich unsere gute Zusammenarbeit noch intensiviert. Bei gemeinsamen Projekten können wir gegenseitig von unseren jeweiligen Stärken profitieren.“

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Gesprochen wurde der Mitteilung der Stadt Wolfsburg zufolge unter anderem über aktuelle Themen wie eine Hilfeleistung für die Erdbebengebiete in der Türkei und Syrien oder die Finanzierung des Flughafens Braunschweig-Wolfsburg, aber auch über zukunftsträchtige Projekte wie der Schnellradweg Braunschweig-Lehre-Wolfsburg oder ein Förderprogramm für Photovoltaikanlagen. Ein solches Programm für Privatpersonen will die Stadt Wolfsburg ihrem Rat bereits in der kommenden Sitzung am 15. Februar zum Beschluss vorlegen.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de