Reihe von Einbrüchen in Wolfsburg: Polizei sucht Zeugen

In Wolfsburg hat es in den vergangenen Tagen eine Reihe von Einbrüchen gegeben. Das meldet die Polizei am Sonntag. Dabei hätten zunächst Unbekannte in der Zeit zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstag, 20 Uhr, versucht eine Wohnungstür in der Rostocker Straße in Wolfsburg aufzuhebeln. Der Einbruch misslang allerdings.

Am Samstag kam es dann in der Straße Reitbahn in Hattorf zu einem Einbruch in ein Zweifamilienhaus. Wie die Ermittler berichten, gelangten die Täter in der Zeit zwischen 8 Uhr morgens und 22.45 Uhr über ein Carportdach und ein aufgehebeltes Fenster in das Haus. Dort betraten sie mehrere Räume und durchsuchten diese. Ob etwas gestohlen wurde, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Terrassentür in Ehmen aufgehebelt

Im Sandweg in Ehmen sind Unbekannte schließlich am Samstag zwischen 20.10 und 20.20 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher in das Haus, nachdem sie die Terrassentür aufgehebelt hatten. Dort durchsuchten sie mehrere Räume. Zum Diebesgut gab es am Sonntag noch keine Erkenntnisse, so die Polizei Wolfsburg.

Die Polizei bittet Personen, die im angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges bemerkt haben, sich an die Polizei in Wolfsburg zu wenden.(05361) 46460

