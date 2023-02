Kita-Platz in Wolfsburg gesucht? Anmeldefrist endet bald

Wolfsburg. Die Nachfrage nach einem Betreuungsplatz für Kinder ist in Wolfsburg hoch. Was die Stadt Eltern rät und bis wann Anmeldungen entgegen genommen werden.

Eltern, die zum 1. August einen Betreuungsplatz in Wolfsburg brauchen, haben noch bis zum 28. Februar die Chance, ihr Kind für einen Platz anzumelden. Im Online-Portal „Wolles Welt“ auf wolfsburg.de/wolles-welt finden Eltern alle Informationen zum Anmeldeverfahren, erhalten einen schnellen und umfassenden Überblick über alle Betreuungseinrichtungen und können ihr Kind für einen Platz anmelden. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen wird es gegebenenfalls nicht möglich sein, einen Platz in der Wunsch-Einrichtung zu bekommen. Die Stadt empfiehlt Eltern laut Mitteilung, die Möglichkeit zu nutzen, fünf Wunsch-Einrichtungen zu wählen und mit den Prioritäten eins bis fünf zu versehen. Die Auswahl können Eltern bis einschließlich 28. Februar auch nachträglich ändern, so die Stadt.

Kita-Platz in Wolfsburg: Anmeldefrist endet im Februar

Ab dem 1. März seien vorerst keine Änderungen oder Neuanmeldungen möglich. In diesem Zeitraum starten die jeweiligen Einrichtungen mit der Sichtung der vorhandenen Anmeldungen und planen anhand der stadtweiten definierten Kriterien die dezentrale Platzvergabe. Die Versendung der Zu- und Absagen für die mit der Priorität eins gewählte Einrichtung beginnt ab dem 15. April.

Die Vergabe der Plätze für die Priorität zwei erfolgt im Zeitraum vom 22. bis zum 28. April und die der Prioritäten 3 bis 5 vom 29. April bis zum 5. Mai 2022. Wichtig: Die Rückmeldung der Eltern, ob sie den ihnen angebotenen Betreuungsplatz annehmen oder nicht, muss innerhalb einer Woche erfolgen. Sollte keine Rückmeldung innerhalb der Frist erfolgen, wird der angebotene Betreuungsplatz im System wieder freigegeben. Ab dem 6. Mai sind dann wieder Neuanmeldungen und Änderungswünsche möglich.

Hinsichtlich der Kostenbeiträge gilt laut Stadt folgendes: Für die Betreuung der Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr wird ein monatlicher Regelbeitrag entsprechend der Sozialstaffel der Elternbeiträge der Stadt Wolfsburg erhoben. Ab der Vollendung des dritten Lebensjahres gilt die Beitragsfreiheit für jedes Kind.

Unterstützung bei der Suche nach einem Kita-Platz

Die Abteilung Frühkindliche Bildung und der Familienservice Wolfsburg e.V. unterstützen Eltern bei der Suche nach einem geeigneten Betreuungsangebot, indem sie individuell informieren und beraten. Auch in dem Fall, dass kein Platz in einer der fünf ausgewählten Einrichtungen zur Verfügung steht, wird Eltern hier weitergeholfen.

Bei Fragen oder einem Beratungswunsch für über dreijährige Kinder können sich Eltern an den Geschäftsbereich Jugend telefonisch unter 05361 28 2824 oder per Mail an wolles-welt@stadt.wolfsburg.de wenden. Bei Fragen oder einem Beratungswunsch für unter dreijährige Kinder können sich Eltern an den Familienservice Wolfsburg e.V. telefonisch unter 05361 89696911 wenden. Weitere Informationen gibt es online unter www.familienservice-wolfsburg.de.

red

