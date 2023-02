Auf diese Veranstaltungen können sich Wolfsburger 2023 freuen

Auch diesmal wieder im Programm: Das Open-Air-Kino am Allersee in Wolfsburg.

Von Wein über Jazz und Zweiräder bis Streetfood: 2023 erwartet die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm in der Innenstadt und im Allerpark. Über das ganze Jahr hinweg organisiert die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) gemeinsam mit verschiedenen Partnern teils neue Veranstaltungsformate.

„Unsere Events und Aktionen bieten in diesem Jahr wieder abwechslungsreiche Anlässe für einen Besuch unserer Innenstadt. Mit unseren unterschiedlichen Veranstaltungsformaten schaffen wir Erlebnisse für jedes Alter und jeden Geschmack“, erklärt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Spectaculum – Mittelaltermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag

Am 31. März startet die WMG das Veranstaltungsjahr mit einem Mittelaltermarkt in der Fußgängerzone. Abschließen wird der Markt am 2. April mit dem ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres.

Weinprobe in der Porschestraße

Vom 4. bis zum 6. Mai können sich Weinliebhaber auf das Weinfest auf dem Hugo-Bork-Platz freuen. Winzer Eric Dorst schenkt gemeinsam mit seinen Partnern aus.

Auto- und Zweiradmeile

Am 3. Juni veranstaltet die WMG die Auto- und Zweiradmeile in der Innenstadt. Neue Ausstellungsstücke

Der Kunterbunte Kindersamstag steigt am 2. September. Foto: WMG

und Mitmach-Aktionen rund um die Mobilität sollen Spaß für die ganze Familie garantieren.

Summer in the City

Mit der Sommerinszenierung lädt die WMG vom 8. bis zum 18. Juni wieder zum sommerlichen Verweilen mitten in der Porschestraße ein. Liegestühle, Palmen und Cocktails sowie ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sollen für sommerliche Atmosphäre sorgen.

Jazz & more

Jazz- und Bluesfreunde können sich wieder auf Live-Musik in der Innenstadt freuen. Vom 1. Juli bis zum 5. August bietet die WMG mit der traditionellen Konzertreihe jeden Samstag kostenfreien Musikgenuss auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz.

Kinoerlebnis am Allersee

Nach dem Erfolg in den vergangenen zwei Jahren veranstaltet die WMG wieder das beliebte Open-Air-Kino am Allersee. Am 18. und 19. August sowie am 25. und 26. August erwartet Kinofans ein Kinoerlebnis unter freiem Himmel.

Kunterbunter Kindersamstag

Am 2. September sollen Kinder beim Kunterbunten Kindersamstag auf ihre Kosten kommen. Die mittlere

Der Weihnachtsmarkt startet am 27. November. Foto: Matthias Leitzke / WMG Wolfsburg

Porschestraße verwandelt sich in eine große Spielwiese mit zahlreichen Mitmach-Stationen.

Wiesn-Gaudi und Shopping-Sonntag im Herbst

Vom 29. September bis zum 8. Oktober bietet das Oktoberfest, ausgerichtet vom Braunschweiger Festwirt Thomas Bronswyk, wieder bayrische Spezialitäten, musikalische Unterhaltung und Aktionen unter dem Glasdach. Am 1. Oktober findet zudem ein verkaufsoffener Sonntag statt.

Streetfood Drink & Music Festival mit verkaufsoffenem Sonntag

Kulinarische Vielfalt bietet das erste Streetfood-Festival in der Porschestraße vom 1. bis zum 5. November. Ein Bühnenprogramm sorgt für Unterhaltung. Begleitet wird das Event von einem verkaufsoffenen Sonntag am 5. November.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Das Veranstaltungsjahr klingt traditionell mit dem Weihnachtsmarkt aus. Vom 27. November bis zum 29. Dezember lädt die WMG zum Schlendern, Schlemmen und gemütlichen Beisammensein in die Porschestraße rund um den Hugo-Bork-Platz ein.

