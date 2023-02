Neue Gesichter und neue Pläne in der Burg Neuhaus

Neuer Name und neues Programm: Nach einigen personellen Änderungen im zurückliegenden Jahr will die Ateliergemeinschaft der Künstler auf Burg Neuhaus in Zukunft unter dem Namen „BAzwo“ in der Öffentlichkeit auftreten, wie es in einer Mitteilung der Gemeinschaft heißt. „BAzwo“ soll sich auf die Postanschrift Burgallee 2 beziehen und zum Beispiel für den gemeinsamen Instagram-Auftritt verwendet werden.

Die Ateliergemeinschaft besteht aktuell aus folgenden Künstlern: Tim Dalhoff, Bettina Hackbarth, Yoko Haneda, Rosi Marx, Claudia Mucha, Volker Veit und Walter Winter. Für die Galerie Burg Neuhaus sind die Ausstellungsplanungen für 2023 nun abgeschlossen, heißt es weiter.

Folgendes Programm ist vorgesehen: Die erste Ausstellung mit dem Titel „Mein Mädchen und die Geschichten unserer Zeit“ öffnet am 19. Februar ihre Tore und zeigt mit Daniela Richter-John eine Wolfsburger Künstlerin, die sich zum ersten Mal der Öffentlichkeit mit ihren Zeichnungen präsentiert.

Gruppenaustellungen in der Burg Neuhaus

Es folgt Mitte April mit dem Titel „Fragile Netzwerke“ eine Gruppenausstellung mit Rosi Marx, Susanne Hesch, Güde Renken, Franziska Rutz und Yvonne Salzmann. „Hierbei handelt es sich um etablierte Künstlerinnen, die schon oft, auch schon gemeinsam, sehr erfolgreiche Ausstellungen präsentiert haben“, teilt das Kollektiv mit.

Anfang Juni ist dann eine Gruppenausstellung der Burgkünstler geplant, und an einem Wochenende werden die Ateliers der Künstler für das Publikum geöffnet, ehe Ende August dann die Ausstellung von Cordula Schneider eröffnet. „Cordula Schneider ist ebenfalls eine in Wolfsburg ansässige Künstlerin, die sich mit ihren sehenswerten Drucken dem Publikum vorstellen wird“, heißt es.

Den Abschluss der diesjährigen Ausstellungsreihe in der Burg Neuhaus macht im Oktober die Ausstellung von Tim Dalhoff und Walter Winter mit dem Titel „storytelling“. Gezeigt werden Bilder, Objekte und Fotografien.

