Wolfsburg: 56-Jährige soll Mann mit Messer attackiert haben

Eine 56-Jährige muss sich ab Mittwoch, 8. Februar, wegen Gefährlicher Körperverletzung vor dem Landgericht Braunschweig verantworten, wie das Gericht mitteilt. Der 56-jährigen Beschuldigten wird vorgeworfen, dass sie am 4. Januar 2021, nachdem sie mit ihrem Ehemann in eine verbale Auseinandersetzung geraten sei, ein Küchenmesser gegriffen und hiermit ihren Ehemann in den linken Brustbereich gestochen habe. Die Beschuldigte soll im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gehandelt haben. Das Landgericht Braunschweig habe dieses Verfahren vom Amtsgericht Wolfsburg übernommen, da unter Umständen die Verhängung einer Maßregel der Besserung und Sicherung in Betracht kommen könnte.

Räuberische Erpressung

Eine weitere Verhandlung wird ab dem 14. Februar vor dem Landgericht Braunschweig stattfinden. Der Tatvorwurf lautet dem Landgericht zufolge: Räuberische Erpressung, Nötigung, Betrug in besonders schwerem Fall – unter anderem in Wolfsburg. Tatzeitraum war der 13. März bis 21. April 2020. Der

27-jährige Angeklagte soll gegenüber zwei Zeugen Legenden erfunden und sich mit den Zeugen angefreundet haben. Nachdem er das Vertrauen gewonnen habe, habe er sie dazu gebracht, Teil eines „Deals“ mit dem „Kunden“ zu werden, wobei es angeblich um den Kauf von Waffen und Drogen gegangen sei. Dies habe er getan, um die Zeugen in zwölf Fällen zu bestimmten Handlungen und Zahlungen von Geld in Höhe von insgesamt 4800 Euro zu veranlassen, wobei das Geld ihm selbst zugeflossen sei.

