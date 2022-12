Unfallflucht in Fallersleben: Unbekannter beschädigt VW Polo

Fallersleben. Beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz in der Georg-Friedrich-Händel-Straße ist es am Mittwochmorgen zu dem hohen Schaden gekommen.

In Fallersleben ist es am Mittwoch zu einer Unfallflucht gekommen (Symbolfoto).

Die Polizei in Fallersleben sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Georg-Friedrich-Händel-Straße ereignet hat. Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand hatte ein 43 Jahre alter Fahrzeugbesitzer seinen schwarzen VW Polo am Mittwochmorgen gegen acht Uhr noch unbeschädigt auf dem Gemeinschaftsparkplatz an seinem Wohnhaus in der Georg-Friedrich-Händel-Straße stehen sehen.

Gut 45 Minuten später, gegen 8.45 Uhr, wollte er seinem VW Polo benutzen, als er starke Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite seines Wagens feststellen musste. Ein derzeit unbekannter Autofahrer muss beim Ein- oder Ausparken gegen seinen schwarzen VW Polo gestoßen sein. Hierbei ist ein Schaden von rund 4000 Euro entstanden, so die Polizei. Anschließend ist der Verursacher ohne seine Personalien zu hinterlassen davongefahren. Die Polizei hofft auf Hinweise: (05361) 46460.

red

