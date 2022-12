Kranken- und Wassergymnastik Schwefelbad in Fallersleben: PUG fordert 31,5 Grad

Die durch die Energiekrise ausgelösten Einsparungen der Stadtverwaltung scheinen nicht überall den gewünschten Erfolg zu erzielen, moniert die Wolfsburger PUG-Fraktion. Unter den Besuchern des Schwefelbads rege sich Widerstand.

Ältere Besucher des Schwefelbades würden fernbleiben

„Die Temperaturabsenkung des Wassers im Gesundheitsbad führt zum Ausbleiben von zumeist älteren Besuchern des Schwefelbades“, erklärt PUG-Vorsitzender Andreas Klaffehn in einer Mitteilung. Daher habe die PUG einen Antrag auf Ratsebene gestellt, der darauf abziele, das Becken im Schwefelbad auf das Vor-Niveau von 31,5 Grad anzuheben und die Senkung auf 29 Grad rückgängig zu machen.

„Deutsche Rheumaliga empfiehlt eine Beckentemperatur von bis zu 33 Grad“

Klaffehn führt aus: „Das Schwefelbad Fallersleben ist Teil des Klinikums der Stadt Wolfsburg und damit eine medizinische Einrichtung. Es handelt sich zweifelsfrei nicht um ein Spaß- oder Freizeitbad. Die Kranken- und Wassergymnastik für meist ältere Menschen mit Gelenk - und Rheumabeschwerden fanden in der Vergangenheit bei einer Wasser-/Beckentemperatur von 31,5 Grad statt. Die Deutsche Rheumaliga empfiehlt eine Beckentemperatur von bis zu 33 Grad. Mit den nunmehr bestehenden 29 Grad liegt nicht nur die Wassertemperatur weit darunter, sondern die abgesenkte Temperatur führt bei den

Patienten zu einer Vermeidung der Anwendung im Schwefelbad. Dies führt mit an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit zu Einnahmeminderungen des Bades, was den verminderten Aufwand durch die Energieeinsparung konterkariert.“

red

