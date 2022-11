Wolfsburger Verein „ready4work“ finanziert 30 Ausbildungsplätze

Wolfsburg. Aktionsbeirat gibt Spenden für den Förderverein „ready4work“ in Höhe von 220.950 Euro frei. Vorstand des Wolfsburger Vereins wird wiedergewählt

Der Aktionsbeirat spendet 220.950 Euro an den Förderverein „ready4work“.

Der Aktionsbeirat und die Mitglieder des Fördervereins „ready4work“ setzten bei ihrem Treffen in der Autostadt ein wichtiges Zeichen für den regionalen Ausbildungsmarkt, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Aktionsbeirat habe unter dem Motto „Schlüssel für die Zukunft“ Spenden in Höhe von 220.950 Euro für die Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze zugesagt.

Im Anschluss tagte die Mitgliederversammlung des Fördervereins „ready4work“ und beschloss, aus den Spendeneinnahmen 30 zusätzliche Ausbildungsplätze beim Regionalverbund für Ausbildung mitzufinanzieren. „Eine Ausbildung ist der Schlüssel für den erfolgreichen Start in das Berufsleben. Diesen müssen wir gerade denjenigen in die Hand geben, deren Weg in die Ausbildung nicht geradlinig verläuft. Für sie ist nach dem Ausbildungsstart vor allem die stetige Begleitung während der gesamten Lehrzeit wichtig, die der RVA bietet“, freute sich Daniela Cavallo, die Vorsitzende des Fördervereins „ready4work“, über die erneute Unterstützung des Aktionsbeirats.

Außerdem wählten die Mitglieder Arne Meiswinkel, Personalvorstand der Marke Volkswagen, neu in den Vorstand und bestätigten die bisherigen Vorstandsmitglieder mit der Vorsitzenden Daniela Cavallo und Stellvertreterin Iris Bothe sowie Alexandra Baum-Ceisig, Frank Fabian, Wendelin Göbel, Klaus-Jürgen Herzberg und Klaus Mohrs in ihren Ämtern.

