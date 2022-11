Immer öfter Hausmüll in Peines öffentlichen Abfalleimern

Peine. Drei bis vier Tonnen Hausmüll müssten so zusätzlich entsorgt werden und fielen damit der Allgemeinheit kostenmäßig zur Last.

Wer laut Kreislaufwirtschaftsgesetz vorsätzlich oder fahrlässig Müll und Abfälle an einem anderen Ort als an einer offiziellen Entsorgungsstelle behandelt, lagert oder ablagert, handelt ordnungswidrig und kann mit einer Strafe von bis zu 100.000 Euro bestraft werden.

In den öffentlichen Abfallbehältern im Peiner Stadtgebiet landet immer öfter Hausmüll. Das prangert die Stadt Peine an. Im Rathaus und bei den Städtischen Betrieben liefen trotz regelmäßiger Leerungen immer wieder Meldungen über überfüllte Abfallbehälter auf.

Mehrkosten für die Allgemeinheit entstehen

Die Abfallbehälter seien natürlich nur für kleinere Abfallmengen kalkuliert, die unterwegs anfallen, wie zum Beispiel Kaffeebecher oder Verpackungen von unterwegs verzehrten Speisen. Teilweise würden aber ganze Tüten mit Hausmüll über öffentlichen Abfallbehälter entsorgt. Einige Standorte seien sogar regelmäßig betroffen und schon in den Blick des Peiner Ordnungsamtes geraten. Drei bis vier Tonnen Hausmüll müssten so zusätzlich entsorgt werden und fielen damit der Allgemeinheit kostenmäßig zur Last. Die Stadt Peine stellt deshalb noch mal deutlich heraus, dass es nicht erlaubt ist, Haus- beziehungsweise Restmüll in öffentlichen Abfallbehältern zu entsorgen. Zum Hausmüll zählt sämtlicher Abfall, der in privaten Haushalten oder vergleichbaren Einrichtungen entsteht.

Die Stadt Peine appelliert daher an alle Bürgerinnen und Bürger, die Abfallbehälter ausschließlich für den unterwegs anfallenden Müll zu nutzen. Jeglicher Restmüll müsse in den entsprechenden privaten Mülltonnen entsorgt werden. Ebenso ärgerlich sei das Herauswerfen von Müll aus Autos. Dieser lande dann häufig im Straßenbegleitgrün oder in der Landschaft. Die Mäherfahrer der städtischen Gärtnerei müssten den so achtlos entsorgten Müll mühsam und kostenintensiv per Hand aufsammeln. Wenn die städtischen Mitarbeitenden die Verpackungsreste oder Ähnliches einmal nicht sehen, dann würden diese im Mähgang umweltbelastend geschreddert.

Illegale Müllentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit

„Personen, die Müll nicht ordnungsgemäß entsorgen, begehen eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat, die entsprechend geahndet werden kann“, teilt die Stadt mit. Von einer illegalen Müllentsorgung spreche man immer dann, wenn Müll an einem Ort abgeladen oder hinterlassen wird, an den er nicht hingehört. Als illegale Müllentsorgung gelte auch schon das Abstellen von Altkleidersäcken neben einem vollen Altkleidercontainer. Wie die illegale Entsorgung des Mülls geahndet werde, hänge von der Gefährdung ab, die von der Müllentsorgung ausgeht. So werde der weggeworfene Pappbecher anders geahndet als das illegale Beseitigen von Autoreifen.

Hinweise auf eine illegale Müllentsorgung nimmt der städtische Ordnungsaußendienst unter der Telefonnummer (05171) 499956 entgegen.

red

