Das Regenbogenland ist mehr als eine Kita für Velstove

Gesungen wurde auch: Die Kita Regenbogenland in Velstove mit dem bisherigen Leiter Detlef Heubach (Zweiter von rechts) feierte 20. Geburtstag.

Wenn das nicht ein Grund zum Feiern war: Die Kita Regenbogenland in Velstove beging ihren 20. Geburtstag mit einer Feierstunde und prominenten Gästen. Zugleich verabschiedete sich der bisherige Leiter Detlef Heubach, der sich nun auf die Leitung der Kita St. Petrus in Vorsfelde konzentriert, und entließ das Regenbogenland in die Selbstständigkeit.

Los ging’s die Geburtstags-Party natürlich mit einem Geburtstagslied: „Wie schön, dass Du geboren bist“ – und alle Kinder und Eltern hätten kräftig mitgesungen, wie Heubach berichtete, der auch das Team von Mitarbeitenden zur Feier begrüßen konnte, mit dem die Kita 20 Jahre zuvor den Betrieb aufgenommen hatte.

Demgegenüber habe das neue Team gestanden, so Heubach, „das die damaligen Bedingungen weiterentwickelt und hier einen Garten Eden für die Kinder und Familien erschaffen hat“. Auch ein soziales Netzwerk in Velstove sei auf vielen Ebenen geknüpft worden, und so sei das Regenbogenland nun auch ein sozialer Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft.

Weilmann lobt das Konzept des Regenbogenlands

Nach einem selbst komponierten Jubiläumslied begrüßte Heubach die prominenten Gäste. Wolfsburgs Oberbürgermeister Dennis Weilmann habe das „tolle Konzept“ und die Leistung der Verantwortlichen in den vergangenen 20 Jahren betont. „Erst war die Kita nur für fünf bis sieben Jahre ausgelegt und heute ist sie nicht mehr wegzudenken“, sagte Weilmann.

Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns habe anschließend das Miteinander mit den Vereinen hervorgehoben, die Beteiligung an den Jubiläumsfeierlichkeiten von Velstove und den Stellenwert für das Leben in Velstove. Probst Ulrich Lincoln habe ein Vergleich vom Regenbogenland und der religiösen Bedeutung mit dem Friedensschluss mit Gott gezogen.

Heubach lobt: „Eine Seele gegeben“

Heubach bedankte sich bei dem Starterteam und dem aktuellen Team für die Arbeit: „Ihr habt der Kita eine Seele gegeben und die Eltern stehen immer wieder glücklich in den Krippenräumen. Mit großer Demut und Wertschätzung kann ich mich bei Euch bedanken.“

Ein Buffet, Glühwein, Punsch, Stockbrot, Kinderschminken, ein selbst erstellter Zeichentrickfilm und ein Bastelangebot rundeten das Familienfest ab. Für den süßen Abschluss der Feier sorgte eine Candy-Bar.

