Weihnachtsmarkt Wolfsburg: Stadtwerke-Orchester gibt Konzert

Wolfsburg. Das ist das Programm am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende in Wolfsburg. Es treten zahlreiche Bands auf – unter anderem gibt es Unplugged-Covermusik.

Seit Montag hat der Wolfsburger Weihnachtsmarkt, der von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert wird, geöffnet. Noch bis zum 29. Dezember laden ein vielfältiges kulinarisches Angebot und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie in stimmungsvoller Atmosphäre zum Verweilen ein, teilt die WMG mit. Am ersten Weihnachtsmarkt-Wochenende erwarten die Besucherinnen und Besucher auf der Bühne unter dem Glasdach verschiedene unterhaltsame Darbietungen und volle Weihnachtsstimmung.

Zahlreiche Auftritte auf der Weihnachtsmarktbühne

„Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt sorgt mit seinem bunten und vielfältigen Angebot für vorweihnachtliche Stimmung. Ein besonderes Highlight sind die zahlreichen Auftritte auf unserer Weihnachtsmarktbühne, die nach 2019 endlich wieder möglich sind“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Den Auftakt macht am Freitag, 25. November, um 15.30 Uhr Clara Werden mit traditionellen, internationalen und eigenen Weihnachtsliedern zum Mitsingen und Zuhören. Stimmungsvolle Unplugged-Covermusik zur Adventszeit bietet um 17.30 Uhr die Wolfsburger Band R². Von 20 bis 22 Uhr sorgen die Keltics mit irischen Klängen für vorweihnachtliche Stimmung. Der Samstag, 26. November, startet von 11 bis 13 Uhr mit einem Adventskonzert des Stadtwerke-Orchesters, das von der Bürgerstiftung unterstützt wird, unter dem Glasdach. Um 17 Uhr gibt R.M.B. amerikanische Weihnachtslieder in außergewöhnlichen Arrangements und ungewöhnlicher musikalischer Besetzung zum Besten. Am Abend tritt von 19.30 Uhr bis 22 Uhr die Partyband Hobbit auf und sorgt mit klassischen Weihnachtsliedern und kreativen Mashups für ein unvergessliches Weihnachtsfeeling.

Stimmungsvolle Atmosphäre in der mittleren Porschestraße

Noch bis zum 29. Dezember – außer am 24. und 25. Dezember – veranstaltet die WMG den Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. In stimmungsvoller Atmosphäre lädt der Markt in der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee mit einem vielfältigen kulinarischen Angebot sowie abwechslungsreichen Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen ein. Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt und dem diesjährigen Veranstaltungsprogramm sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

Öffnungszeiten des Wolfsburger Weihnachtsmarkts 2022 im Überblick: Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr, Sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr, 24. und 25. Dezember: geschlossen

