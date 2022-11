Wolfsburger Rathaus-Glocken spielen Weihnachtslieder

Wolfsburg. Pünktlich zum 1. Advent spielt das Glockenspiel des Rathauses Weihnachtslieder und stimmt die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen so auf das Fest ein.

Das Glockenspiel am Hochhaus des Rathauses A in Wolfsburg.

Besinnliche Töne erfüllen ab dem 27. November Wolfsburgs Innenstadt. Pünktlich zum

1. Advent spielt das Glockenspiel des Rathauses wieder Weihnachtslieder und stimmt die Wolfsburger und Wolfsburgerinnen so auf das nahende Fest ein. Das „Niedersachsenlied“ oder „Freude schöner Götterfunken“ werden dann wieder durch „O du fröhliche“, „Stille Nacht, heilige Nacht“ und Co. ersetzt. Die Weihnachtslieder erklingen bis zum 27. Dezember in der Zeit von 8 bis 20 Uhr, teilt die Stadt Wolfsburg mit.

Diese Weihnachtslieder sind zu hören

Folgende Klänge sind zu hören: 8 Uhr: „Macht hoch die Tür“, 10 Uhr: „Leise rieselt der Schnee“, 11 Uhr: „Süßer die Glocken nie klingen“, 12 Uhr: „Fröhliche Weihnacht überall“, 13 Uhr: „Kommet ihr Hirten“, 14 Uhr: „Zu Bethlehem geboren“, 15 Uhr: „O du fröhliche“, 16 Uhr: „Tochter Zion, freue dich“, 18 Uhr: „Macht hoch die Tür“, 20 Uhr: „Stille Nacht, heilige Nacht“.

Erich Fritz Reuter aus Berlin entwarf das Glockenspiel

Das Glockenspiel wurde von Erich Fritz Reuter aus Berlin entworfen und 1957 am Rathaus montiert. Es umfasst 24 Bronzeglocken mit einem Gewicht von insgesamt 3000 Kilogramm. Die Auswahl der Melodien erfolgte 1956 im Zuge eines Preisausschreibens unter Beteiligung der Wolfsburger. Anfangs wurden die Melodien von einem Lochband durch eine elektromechanische Steuerung abgespielt. Ein elektronisches System hat das alte im Jahr 2001 abgelöst. Heute werden die Melodien auf elektronischen Chips gespeichert und sind per Schaltuhr in beliebiger Reihenfolge abrufbar. Seit der Komplettsanierung 2012 sind die Lieder elektronisch gespeichert und die Wiedergabe erfolgt prozessorgesteuert.

red

