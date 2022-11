Wolfsburg: Autofahrer mit 2,87 Promille verursacht Unfall

Wolfsburg. Beim Vorbeifahren hat der Mann am Samstag ein anderes Auto auf der Oebisfelder Straße touchiert. Er fuhr zunächst weiter – in Schlangenlinien.

Auf der Oebisfelder Straße in Wolfsburg hat sich am Samstag ein Unfall ereignet. Beteiligt war ein 31-Jähriger, der betrunken war. Die Polizei stellte bei ihm 2,87 Promille fest. (Symbolbild)

Auf der Oebisfelder Straße in Wolfsburg hat am Samstag ein alkoholisierter Autofahrer einen anderen Wagen beschädigt und ist weitergefahren. Bei einer späteren Kontrolle stellten die Polizei-Beamten bei dem Fahrer einen Atemalkoholwert von 2,87 Promille fest. An den Autos entstand leichter Sachschaden.

Laut Polizei fuhr ein 33-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn am Samstag gegen 16.40 Uhr auf die Linksabbiegerspur, um in Richtung Allerpark abzubiegen. Der alkoholisierte 31-Jährige fuhr rechts neben dem Wagen in Richtung Schlosskreuzung und touchierte das Auto des 33-Jährigen beim Vorbeifahren. Da der Unfallfahrer keinerlei Anzeichen machte, stehenzubleiben und – wie die Polizei erläutert – „offensichtlich Schlangenlinien fuhr“, nahm der 33-Jährige die Verfolgung auf, während sein Beifahrer die Polizei verständigte.

Alkoholisierter Mann hält auf Parkplatz an Berliner Brücke – Polizei kontrolliert

Der Alkoholisierte fuhr zunächst über die Berliner Brücke in Richtung Innenstadt, um am St.-Annen-Knoten zu drehen und in die andere Richtung zu fahren. Auch dort bog er zunächst nach links auf die Bundesstraße 188 ab, um gleich wieder zu drehen. Letztlich hielt der 31-Jährige auf einem Parkplatz an der Berliner Brücke, wo er von den eintreffenden Polizeibeamten kontrolliert werden konnte.

Im Anschluss an den Alkoholtest wurde im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. Die Polizei stellte den Führerschein und den Autoschlüssel sicher.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de