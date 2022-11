Neuhaus. Fast 100 Rettungskräfte waren Donnerstag in Wolfsburg-Neuhaus im Einsatz. Die Feuerwehr rettete zwei Katzen aus dem Nachbarhaus. Der Schaden ist hoch.

Am Donnerstag griff das Feuer von einem Gartenschuppen auf ein Wohnhaus im Wollgrasweg über. Fast 100 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Feuerwehr Wolfsburg Großeinsatz in Neuhaus: Feuer greift auf Haus über, hoher Schaden

Am Tag nach dem Brand einer Doppelhaushälfte im Wolfsburger Stadtteil Neuhaus sind die Spuren des Feuers deutlich sichtbar. Immer wieder bleiben Spaziergänger am Freitagnachmittag vor dem Wohngebäude im Wollgrasweg stehen, schauen sich den Brandort an. Im Dach eines der Häuser sind Löcher. Teile der Fassade sind verkohlt.

Der Eingang ist mit Flatterband abgesperrt, denn nach dem Brand ist die Doppelhaushälfte nicht bewohnbar. Ermittler der Polizei haben die Branduntersuchungen aufgenommen. Am Montag soll ein Brandsachverständiger die Häuser in Augenschein nehmen. Warum das Feuer am frühen Donnerstagabend ausbrach, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.

Feuer in Wolfsburg-Neuhaus greift auf Wohnhaus über

Auch zwei Drehleitern kamen zum Einsatz. Foto: Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg

Was ist passiert? Kurz vor 17 Uhr sind Einsatzkräfte der Feuerwehr am Donnerstag zu einem brennenden Gartenhaus gerufen worden. Mehrere Anrufer verständigten laut Bericht der Polizei die Leitstelle der Berufsfeuerwehr. Zuvor habe es laut Zeugenaussagen mehrere Knallgeräusche gegeben.

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei entstand der Brand in einem Schuppen im Garten der einen Doppelhaushälfte. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand, teilt Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsburg, mit. Die Bewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

„Mit einem Innen- und Außenangriff wurde die Brandbekämpfung eingeleitet“, berichtet Lieske. Sieben Trupps unter Atemschutz waren im Einsatz. „Trotz der sofortigen Löscharbeiten konnte ein Übergreifen auf das Dach der anderen Doppelhaushälfte nicht verhindert werden“, teilt Wolfsburgs Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch mit. Ein angrenzender Schuppen eines Nachbargrundstückes im Seekannenring sowie eine Hecke wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt.

Auch die Bewohner des Nachbarhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, zwei Katzen wurden von der Feuerwehr gerettet. Zwei Personen erlitten laut Bericht der Feuerwehr leichte Rauchvergiftungen.

Nach Brand in Wolfsburg: 800.000 Euro Schaden, Doppelhaushälfte unbewohnbar

Unter dem Einsatz von Drehleitern der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde sowie der Berufsfeuerwehr konnten die Einsatzkräfte die Dachhaut öffnen und die Einsatzstelle von oben ausleuchten. Gegen 17.40 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, einige Glutnester wurden abgelöscht, sagt Lieske. 18.48 Uhr kam dann die Meldung: Feuer aus.

Das Haus und das Nachbarhaus sind aktuell nicht bewohnbar. Die Bewohner sind bei Angehörigen untergebracht. Der Sachschaden beträgt mehrere hunderttausend Euro, die Feuerwehr schätzt den Schaden auf 800.000 Euro. Die Brandursache ist noch unbekannt, ein technischer Defekt könne nach Angaben der Ermittler nicht ausgeschlossen werden.

Im Einsatz waren insgesamt 96 Kräfte der Wolfsburger Berufsfeuerwehr, der Ortswehren Almke, Hehlingen, Neuhaus, Nordsteimke, Reislingen und Vorsfelde sowie des Rettungsdienstes von Maltesern und DRK Wolfsburg. Gegen 21.30 Uhr war der Einsatz für alle Kräfte beendet.

