Noch freie Plätze in der Wolfsburger Ehrenamtshütte

Schönes Angebot: Im Rahmen des diesjährigen Wolfsburger Weihnachtsmarktes, der von der Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) organisiert wird, bekommen Vereine und lokale Einrichtungen im wechselnden Rhythmus die Möglichkeit, die sogenannte Ehrenamtshütte kostenfrei zu nutzen und mit verschieden Aktionen auf ihr Engagement aufmerksam zu machen. Interessierte können sich kurzfristig noch für die Bespielung der Hütte anmelden, teilt die WMG mit.

„Nach der erfolgreichen Ehrenamtsbörse möchten wir auch im Rahmen des Weihnachtsmarktes mit unseren Partnern, der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg und Abbundtechnik Karsten Ziebart, dem gesellschaftlich wichtigen Thema Ehrenamt mit der Ehrenamtshütte eine geeignete Plattform bieten“, betont Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Vom 21. November bis zum 23. Dezember sollen sich in der Ehrenamtshütte täglich zu den Öffnungszeiten des Weihnachtsmarktes verschiedene lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Angeboten präsentieren, auf ihre Anliegen aufmerksam machen und Spenden für den guten Zweck generieren. Mit dabei sind unter anderem der Rotary-Club Wolfsburg und die Tierhilfe.

Aussteller müssen nur Energiekosten zahlen

Interessierte können sich bis zum 16. November per Mail an team.veranstaltungen@wmgwolfsburg.de oder telefonisch unter (05361) 8999495 an das Citymanagement der WMG wenden, um einen freien Platz zu erhalten. Die Hütte sei für einen oder mehrere Tage kostenfrei buchbar. Die Aussteller müssten lediglich eine Pauschale für die Energiekosten zahlen. Bei mehreren Rückmeldungen für einen Wunschtag entscheide das Los über die Vergabe.

Vom 21. November bis zum 29. Dezember (außer am 24. und 25. Dezember) veranstaltet die WMG den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. In der mittleren Porschestraße zwischen Rothenfelder Straße und Pestalozziallee soll der Markt mit kulinarischen Angeboten sowie einem Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Verweilen einladen. Weitere Informationen sind online unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de zu finden.

