Wolfsburger Polizei zieht zwei Alkoholsünder aus dem Verkehr

Wolfsburg. In der Wolfsburger Innenstadt und in Fallersleben nahmen die Beamten den alkoholisierten Männern die Führerscheine ab. Außerdem gab es Anzeigen.

Die Wolfsburger Polizei hat am Samstag zwei alkoholisierte Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Kontrolle gegen drei Uhr erwischten sie laut Pressemitteilung einen 40-jährigen Wolfsburger, der in der Schillerstraße unterwegs war. Nachdem der Mann das Fahrzeug eingeparkt hatte, entschlossen sich die Beamten zu einer Kontrolle. Dabei bemerkten die Polizisten, dass der Mann deutlich nach Alkohol roch. Bei einem freiwilligen Atemalkoholtest erbrachte der Wolfsburger ein Ergebnis von 1,53 Promille. Die Überprüfung ergab weiterhin, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten fuhren mit ihm anschließend ins Klinikum Wolfsburg, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Gegen den 40-Jährigen leitete die Polizei Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr in Folge von Alkohol und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Diese Anzeigen erwarten ebenfalls die 39 Jahre alte Wolfsburger Halterin des Autos, da sie es geduldet hatte, dass der Mann den genannten Pkw benutzen konnte.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Fallersleben

Dank einer aufmerksamen Zeugin haben Beamte der Polizeistation Fallersleben gegen 23 Uhr einen weiteren alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Der Frau war aufgefallen, wie der VW T-Roc Wagen von der Heinrich-Nordhoff-Straße kommend, über die Wolfsburger Landstraße, die Hafenstraße, die Herzogin-Clara-Straße, die Karl-Heise-Straße bis zur Ehmer Straße gefahren wurde. Hier stoppte das Fahrzeug auf einem Parkplatz. Die aufmerksame Hinweisgeberin hatte dabei jeweils den aktuellen Standort des Pkw gemeldet, so der Polizeibericht. Durch die Fahrt könnte es zur Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen sein, da der Wagen zum Teil auch auf die Gegenfahrbahn gesteuert worden sein soll. Weiterhin beschädigte der Autofahrer auch ein Verkehrszeichen an einem Kreisverkehr.

In der Ehmer Straße trafen die eingesetzten Polizisten dann auf einen 24 Jahre alten Wolfsburger, der noch am Steuer des VW saß. Dieser stand erheblich unter Alkoholeinfluss und konnte sich nur schwer auf den Beinen halten. Ein Test am Atemalkoholtestgerät ergab ein Ergebnis von 1,55 Promille. Dem Mann wurde daraufhin im Klinikum Wolfsburg von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellten die Beamten seinen Führerschein und die Fahrzeugschlüssel sicher. Den Wolfsburger erwarten nun Strafverfahren wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkoholeinfluss. Die Polizei bitte Zeugen des Vorfalls, insbesondere, wenn sie durch den Mann behindert oder gefährdet wurden, sich bei der Polizeistation in Fallersleben unter (05362) 947410 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de