Oper, Tanz, Schauspiel: Das ist November im Theater Wolfsburg los

Bricht der November stürmisch ‘rein, so mach’s Dir im Theater fein! So oder ähnlich könnte das Motto für den nassen Monat lauten, im Theater aber werden höchstens die Augen vor lauter Gefühlsvielfalt feucht: ob tiefberührende Tanzmomente, irrwitzige Illusionen, fesselnde Filmszenen, bahnbrechender Breakdance, ausschweifender Schwank oder kathartischer Klassiker: im Scharoun-TheaterWolfsburg wird es im November bunt und gemütlich. Die Programm-Highlights im Überblick:

„Different“ – Modern Dance im Scharoun-Theater

Den Auftakt in den Monat macht am Dienstag, 1. November, das renommierte Chelyabinsk Contemporary Dance Theatre um die Olga Pona. In ihrem Werk „Different“ geht das der Frage nach, welche Persönlichkeit hinter jedem Individuum steckt. Die Ästhetik einer Choreografie wird doch meist daran festgemacht, wie ähnlich die Körper und wie synchron die Bewegungen der Tänzerinnen und Tänzer sind. Aber: Die Verschiedenartigkeit jedes Individuums, seine Geschichte und Identität soll aufgedeckt und die Ästhetik herausgearbeitet werden. Und so erzählt und tanzt jede Tänzerin laut Ankündigung ihre ganz eigene Geschichte, die so ganz unterschiedlich zu all den anderen ist – eben „different“.

„Leo“ – Zeitgenössischer Zirkus

Eine junge, lebendige Kunstform, die die Grenzen von Akrobatik, Tanz und Schauspiel bewusst verwischt und dabei Neues entstehen lässt, ist Leo, in der Tobias Wegner am Mittwoch, 2. November, die Schwerkraft in Frage stellt. „Leo“ ist laut Mitteilung des Theaters ein überraschendes, witziges, surreales und berührendes Stück über einen scheinbar ganz gewöhnlichen Mann, dessen Welt buchstäblich aus dem Gleichgewicht gerät. Durch das Zusammenspiel von Live Performance und Videoprojektion spielt Leo mit der Wahrnehmung des Publikums, bis der Zuschauer bald nicht mehr weiß, wo oben und unten ist.

Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens – Filmkonzert

Traditionell findet innerhalb der Sinfoniekonzertreihe immer auch ein Filmkonzert statt. In Kooperation mit dem Filmfest Braunschweig präsentiert das Metropolis Orchester Berlin am Donnerstag, 3. November, Friedrich Wilhelm Murnau’s „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“, einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1922. Der Stummfilm ist eine – nicht autorisierte – Adaption von Bram Stokers Roman „Dracula“ und erzählt die Geschichte des Grafen Orlok (Nosferatu), eines Vampirs aus den Karpaten, der in Liebe zur schönen Ellen entbrennt und Schrecken über ihre Heimatstadt Wisborg bringt. Als erstes und einzigartiges Kino-Orchester des 21. Jahrhundert lässt das Metropolis Orchester Berlin die verloren geglaubte Tradition von Orchestermusik im Kino wieder auferstehen. Für alle Interessierten bietet das Theater um 19.15 Uhr eine Einführung in das Werk an.

„Zauberflöte reloaded“ – Oper-HipHop-Rap-Show

Ein besonderer Programmpunkt im November im Scharoun-Theater ist die Doppelvorstellung der Crossover-Inszenierung „Zauberflöte reloaded“ des Berliner Dirigenten und Opernregisseurs Christoph Hagel am 5. und 6. November: kunstvoll wird Mozarts beliebte Oper mit der Jugendkultur des 21. Jahrhunderts vereint. Während die zeitlose Schönheit des Originals unangetastet bleibt, prägt statt Wiener Volkstheater nun HipHop die Handlung. Papageno rappt, die Protagonisten tanzen zu pumpenden Beats, Orchester, Operngesang und HipHop fusionieren zu einem völlig neuen Klassiker. Auch mit seinen bisherigen Großprojekten wie „Breakin’ Mozart“ feierte Christoph Hagel große internationale Erfolge, füllte Hallen auf der ganzen Welt, brachte auch ein junges Publikum mit neuen, spannenden kulturellen Einflüssen in Berührung.

„Der Zauberberg“ – Nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Mann

Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ ist ein zeitentrücktes wie zugleich zeitaktuelles Portrait des modernen Menschen inmitten einer Pandemie: Hans Castorp reist im Sommer 1907 für drei Wochen aus seiner Heimatstadt Hamburg nach Davos, um seinen lungenkranken Vetter Joachim Ziemßen zu besuchen. Der „hermetische Zauber“ des vornehmen Sanatoriums Berghof und die verführerische Zeit- und Weltabgewandtheit zieht ihn derart in seinen Bann, dass er die Abreise immer wieder aufschiebt und so schließlich sieben Jahre vergehen. Durch die Allianz von Lust und Erregung, Begehren und Tod gehen für Castorp Vergangenheit und Zukunft ineinander über, so dass er immer mehr der Welt und der Zeit verloren geht. Das Théâtre National du Luxembourg präsentiert seine Fassung des Klassikers am Samstag, 26. November.

Infos zum Ticketverkauf sowie weitere Informationen zum Programm sind zu finden unter www.theater.wolfsburg.de

red

