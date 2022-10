Wolfsburger Kinder stellen Familiensituationen künstlerisch dar

Die Gewinner und Gewinnerinnen des Bastelwettbewerbs „Familie im Schuhkarton“ stehen fest, wie der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen mitteilt.

Das Kooperationsprojekt der Evangelischen Familienstiftung Wolfsburg mit der Laagberg- und der Wohltbergschule Wolfsburg habe mehr als 40 beeindruckende Kunstwerke von Schülerinnen und Schülern der 1. bis zur 4. Klasse hervorgebracht. Diese werden derzeit in der Bürgerhalle des Wolfsburger Rathauses ausgestellt.

Ergebnisse des Wettbewerbs werden im Rathaus präsentiert

Unter Wasser, am Strand, beim Sport, in der Wohnung oder beim Feiern – die von den Kindern gewählten Motive einer im Schuhkarton dargestellten Familiensituation seien vielfältig. Durch ein Guckloch seien die Szenen für den Betrachter sichtbar. Anschließend seien die Kunstwerke professionell von dem Fotografen Ansgar Wilkendorf abgelichtet worden.

Die Jury habe es nicht leicht gehabt, zwölf Kunstwerke auszuwählen, die dann zu einem Kalender

zusammengestellt wurden. Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden bis zum 28. Oktober in der Bürgerhalle des Rathauses A präsentiert. Am 11. November findet ab 16 Uhr die Siegerehrung der Gewinner und Gewinnerinnen in der Kreuzkirche der Lukasgemeinde statt. Die Feierlichkeit wird umrahmt von der Kinder- und Jugendtanzgruppe „MRIA“ unter der Leitung von Julia Ton. Um Anmeldung bis spätestens 4. November per E-Mail anfamilienstiftung.wolfsburg@evlka.de wird gebeten.

Erhältlich sind die Kalender am Tag der Siegerehrung direkt in der Kreuzkirche oder per E-Mail-Bestellung bei der Familienstiftung: familienstiftung.wolfsburg@evlka.de. Eingegangene Spenden kämen zu hundert Prozent in Not geratenen Kindern und deren Familien in Wolfsburg zugute.

red

