Unbekannte verwüsten Kosmetikstudio in Detmerode

Die Wolfsburger Polizei hofft nicht nur beim Einbruch in Detmerode auf Zeugenhinweise – im Stadtgebiet gab es am Wochenende drei weitere Einbrüche in Wohnhäuser. (Symbolbild)

Zwischen Freitagabend, 17.30 Uhr, und Samstagmorgen, 5.34 Uhr, sind Unbekannte in ein Kosmetikstudio am Detmeroder Markt eingebrochen. Dabei dürfte nach Schätzungen der Wolfsburger Polizei ein Schaden von mindestens 5.000 Euro entstanden sein. Denn: Die Täter zerstörten „mit brachialer Gewalt“ die große Schaufensterscheibe. Zudem durchwühlten sie anschließend sämtliche Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute.

„Was genau sie alles stahlen, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungen“, erklärt Wolfsburgs Polizei zu dem Fall in Detmerode. Eine aufmerksame Zeugin hatte die Tat am Samstagmorgen bemerkt und umgehend die Polizei alarmiert.

Diese hat nun die Ermittlungen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Geräusche wahrgenommen haben. Zeugen sollen sich auf der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer (05361) 46460, melden.

Einbrüche in Wolfsburger Wohnhäuser – Polizei hofft auf Zeugen

Die Wolfsburger Polizei registrierte am Wochenende zudem weitere Einbrüche in Wohnungen und Wohnhäuser: So sind Unbekannte im Rilkehof in eine Erdgeschoss-Wohnung eingestiegen. Die Täter kamen zwischen Samstagmittag, 13 Uhr, und Sonntagmorgen, 0.40 Uhr, durch das Fenster in die Räume – und durchsuchten anschließend Schränke und Schubladen.

Die zweite Tat geschah zwischen Samstagmorgen, 9 Uhr, und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr, in der Schulenburgallee. Hier öffneten Unbekannte gewaltsam das Fenster eines Einfamilienhauses im Bereich zwischen der Brüder-Grimm-Straße und der Straße Zum Fuhrenkamp. Danach durchsuchen sie das Gebäude nach Diebesgut und erbeuteten Bargeld und Schmuck in noch festzustellendem Wert.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Der dritte Einbruch ereignete sich im Zeitraum von Samstagnachmittag, 13.30 Uhr, bis Sonntagmittag, 11.53 Uhr, in Vorsfelde. In der Calvörder Straße gelangten Unbekannte auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und überwanden die an der Gebäuderückseite befindliche Terrassentür. Anschließend betraten sie das Hausinnere und durchsuchten verschiedene Räume. „Auch hier dauert die Schadensermittlung noch an.“

Die Wolfsburger Polizei kann einen Tatzusammenhang zwischen allen drei Taten nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen auch in diesen Fällen auf Zeugenhinweise:(05361) 46460.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de