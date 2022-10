DFB-Pokal DFB-Spiel in Braunschweig: Was VfL-Wolfsburg-Fans wissen müssen

Es war die Relegation in der Saison 2016/2017 als der VfL Wolfsburg zuletzt gegen die Eintracht aus Braunschweig antrat. Nachdem die Grün-Weißen beide Spiele für sich entscheiden konnten, verblieb die Mannschaft in der Bundesliga und Eintracht Braunschweig konnte nicht aufsteigen. Nun steht nach rund fünf Jahren am Dienstag, 18. Oktober, um 20.45 Uhr die nächste Partie im Niedersachsen-Derby an: die zweite Runde des DFB-Pokals.

VfL-Wolfsburg-Fans können ab 18 Uhr für die Anreise zum Eintracht-Stadion in Braunschweig einen der Busse nutzen, die zwischen der Volkswagen-Arena (Gegengerade) und den Trainingsplätzen am VfL-Center losfahren. Bereits ab 17 Uhr stehen zur Einstimmung auf das Spiel ein Getränke- und ein Essensstand sowie ein Toilettenwagen im Bereich des Gästeeingangs bereit. Fans sollten beachten, dass dort nur mit Bargeld gezahlt werden kann, teilt der VfL Wolfsburg mit. Nach dem Spiel stehen die Busse auf dem Gästeparkplatz direkt am Eintracht-Station für die Rückfahrt bereit. Insgesamt 14 Busse für jeweils 100 Personen stehen zur Verfügung.

Das ist beim Bustransfer zu beachten

Bustickets für den Transfer können Fans im Vorfeld noch bis Dienstag, 18 Uhr, im Fanshop an der VW-Arena erwerben. Der Bus-Shuttle darf nur mit einem gültigen Busticket benutzt werden. Außerdem gilt die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske; Glasflaschen dürfen nicht mit in den Bus genommen werden.

Der VfL empfiehlt seinen Fans darüber hinaus, keine größeren Taschen und Rucksäcke mitzunehmen und sich auf Gürteltaschen oder Taschen in DIN A4 Größe zu beschränken, weil nur diese mit ins Stadion genommen werden dürfen.

Anreise mit dem eigenen Pkw

Da der Zugverkehr zwischen Wolfsburg und Braunschweig aufgrund der Bauarbeiten an der Weddeler Schleife zurzeit lahm liegt, können Fans nur mit dem Bus oder dem eigenen Pkw zum Eintracht-Stadion anreisen. Eintracht Braunschweigs Fan-Beauftragter Erik Lieberknecht und Denise Schäfer, Pressesprecherin Eintracht Braunschweig, legen den Gästefans nahe, den Bus-Shuttle zu nutzen.

Mehr Informationen zu dem Spiel:

VfL-Fans, die trotzdem mit dem eigenen Pkw anreisen, sollten entlang der „Gifhorner Straße“ stadtauswärts parken. „Wir können in dieser Woche leider keinen separaten Parkplatz zur Verfügung stellen“, berichtet Erik Lieberknecht. Der Gästeparkplatz P4 stehe auch nicht zur Verfügung, da dort die ankommenden Busse parken. Von der Autobahn kommend sollten die Gästefans die Abfahrt „Hansestraße“ wählen, da die Abfahrt „Hamburger Straße“ sehr verstopft sein wird, wie Denise Schäfer prognostiziert. Auch das Befahren der „Siegfriedstraße“ sollten Autofahrer vermeiden.

Hier wird das Spiel übertragen

Die Partie Eintracht Braunschweig vs. VfL Wolfsburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte für das Spiel liegen bei dem Pay-TV-Sender Sky. Die VfL-Kneipe „Kleiner Bär“ in der Georg-Friedrich-Händel-Straße 11 in Fallersleben wird das Spiel unter anderem zeigen. Auch die „Happy Sport & Shisha Bar“ im Kaufhof überträgt das Spiel. Die Gäste sollen einfach auf „gut Glück“ vorbeischauen, wie der Wirt berichtet.

Mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

