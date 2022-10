Neue Leiter bei der Stadt Wolfsburg

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfsburg hat in seiner letzten Sitzung über drei Leitungsfunktionen in der Stadtverwaltung entschieden.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Wolfsburg hat in seiner letzten Sitzung über drei Leitungsfunktionen in der Stadtverwaltung entschieden. „Ich freue mich, dass wir drei wichtige Positionen in der Verwaltung mit hervorragend qualifizierten Fachkräften besetzen konnten“, wird Oberbürgermeister Dennis Weilmann in einer Mitteilung der Stadt Wolfsburg zitiert.

Olaf Thurow ist neuer Leiter des Geschäftsbereichs Finanzen

Olaf Thurow übernimmt die Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen. Der 56-Jährige ist seit 1996 bei der Stadt Wolfsburg tätig und ist durchgehend im Geschäftsbereich Finanzen beschäftigt. Thurow war hier bereits als stellvertretender Geschäftsbereichsleiter tätig. Die Leitung des Geschäftsbereichs Finanzen war zuletzt vakant und wird mit Thurow nun wieder besetzt werden.

Irina Reschke leitet das Integrationsreferat

Das Integrationsreferat wird zukünftig von Irina Reschke geleitet. Die 52-Jährige war als Grundschullehrerin in Kasachstan tätig und hat sich 1997 als Steuerfachangestellte und 2005 als Fachwirtin im Sozial- und Gesundheitswesen qualifiziert. Seit 2001 hat Reschke verschiedene Aufgaben im Controlling übernommen und bis 2017 die Stabsstelle Service und Controlling im Geschäftsbereich Schule geleitet.

Irina Reschke übernimmt die Leitung des Integrationsreferates. Foto: Stadt Wolfsburg

Seit 2017 leitet Reschke die Abteilung Schul- und Schülerbezogene Dienstleistungen im Geschäftsbereich Schule. Von Januar bis Juli 2022 hatte Reschke bereits kommissarisch einen Teil der Leitung des Integrationsreferats übernommen. Parallel dazu war sie weiterhin als Abteilungsleiterin im Geschäftsbereich Schule tätig. Reschke wird damit Nachfolgerin von Sylvia Cultus, die sich in den Ruhestand verabschiedet.

Björn Bertram übernimmt die Leitung des Bildungshauses

Die Leitung des Bildungshauses wird von Björn Bertram übernommen. Der 46-jährige Diplom-Sozialpädagoge und M. A. Public Management arbeitete zwischen 2002 und 2012 als Referent für Jugendarbeit und Jugendpolitik beim Landesjugendring Niedersachsen e.V. und war dort seit 2013 als Geschäftsführer tätig. Bertram folgt auf Dr. Birgit Rabofski, die nach langjähriger Tätigkeit bei der Stadt Wolfsburg Anfang kommenden Jahres in den Ruhestand geht.

„Sowohl Olaf Thurow für den Geschäftsbereich Finanzen als auch Irina Reschke für das Integrationsreferat sind seit vielen Jahren bei der Stadt Wolfsburg tätig und genießen ein hohes Ansehen unter den Kolleginnen und Kollegen. Björn Bertram besitzt eine große Expertise im Bereich der Jugend- und Bildungsarbeit und wird wichtige Impulse für die Arbeit des Bildungshauses mit nach Wolfsburg bringen“, wird Oberbürgermeister Weilmann in einer Mitteilung zitiert.

red

