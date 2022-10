Drei Einbrüche im Wolfsburger Stadtgebiet – Polizei sucht Zeugen

Im Wolfsburger Stadtgebiet hat es am frühen Donnerstagmorgen mehrere Einbrüche gegeben. Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter insbesondere Bargeld und Wertgegenstände. Der erste Einbruch fand gegen 2.50 Uhr in einer Gaststätte in der Goethestraße, Ecke Schillerstraße statt. Die unbekannten Täter begaben sich zunächst in das Foyer des Gebäudekomplexes. Dort zerstörten sie das Glas der Eingangstür mit einem unbekannten Gegenstand und gelangten so ins Innere.

Kurze Zeit später, gegen 3.15 Uhr, erfolgte ein weiterer Einbruch am Berliner Ring. Auch hier gelangten Unbekannte durch Gewalt in die Räume. Aller Wahrscheinlichkeit nach verließen sie das Gebäude auf demselben Wege, wie sie hineingelangt sind.

Gegen 3.30 Uhr drangen Einbrecher in der Straße Am Mühlengraben in ein Tattoo-Studio ein. Dort zerstörten sie eine Fensterscheibe, um in das Studio zu kommen. Bei den Einbrüchen richteten die Täter einen Sachschade im hohen vierstelligen Bereich an. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang nicht ausschließen.

Polizei Wolfsburg sucht nach Zeugen der Einbrüche

Die Polizei Wolfsburg hofft nun auf Zeugen, die Hinweise zu den drei Einbrüchen geben können. Bei der ersten Tat in der Goethestraße bemerkten die Beamten eine dunkle Limousine. Sie hielt um 2.52 Uhr an der Ampelkreuzung Goethestraße, auf dem Linksabbiegerstreifen in Richtung Schillerstraße. Der Fahrer des Pkw könnte einen guten Blick in das Foyer des Gebäudes gehabt haben. Dort befanden sich der oder die Täter zu dieser Zeit.

Die Polizei bittet besonders diesen Zeugen, aber auch andere Personen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sich bei der Wolfsburger Polizei unter (05361) 46460 zu melden.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

200 Meter Kabel von Wolfsburger Baustelle gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag , 7 Uhr, große Mengen an Kupferkabeln von einer Baustelle in der Wolfsburger Dieselstraße gestohlen. Wie die Polizei berichtet, richteten die Täter so einen Schaden im fünfstelligen Bereich an. Als der Strom am Montagmorgen auf der Baustelle nicht funktionierte, bemerkten die Bauarbeiter den Diebstahl. Bei näherer Untersuchung stellten sie fest, dass die Unbekannten zwei Sicherungskästen aufgebrochen und darin befindliche Kabel gekappt hatten.

Insgesamt entwendeten die Unbekannten etwa 200 Meter Kupferkabel. Eine solche Länge Kupferkabel weist ein Gesamtgewicht von mehreren Tonnen auf. Daher vermutet die Polizei, dass die Täter mindestens mit einem Transporter unterwegs waren.

Die Polizei bittet Zeugen, denen am vergangenen Wochenende auffällige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe aufgefallen sind, sich mit der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer (05361) 46460 in Verbindung zu setzen.

red

