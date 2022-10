Oktoberfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Wolfsburgs Innenstadt

Wolfsburg. Das Oktoberfest unter dem Glasdach in der Wolfsburger Fußgängerzone läuft schon seit Freitag. Am heutigen Sonntag öffnen die Geschäfte in der City.

Zur Oktoberfest-Eröffnung unter dem Glasdach in der Wolfsburger Fußgängerzone stießen Andy Beinhorn, Mike Rosenstädt, Thomas Bronswyk und Frank Hitschke (von links) am Freitag mit einem kühlen Bier an.

Zünftig geht’s schon seit Freitag in der Innenstadt zu: Unter dem Glasdach in der Fußgängerzone steigt das Oktoberfest mit bayerischen Schmankerln und zünftiger Musi. Heute öffnen auch die Geschäfte in der Wolfsburger City. Erfahren Sie hier, was geboten wird und wann es losgeht.

Bis einschließlich Sonntag, 8. Oktober, läuft das Oktoberfest auf dem Hugo-Bork-Platz. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder hier in Wolfsburg sein dürfen. Nach zwei Jahren Corona-Pause soll es jetzt wieder so richtig abgehen“, sagte Festwirt Thomas Bronswyk zur Eröffnung am Freitag.

Gut 350 Sitzplätze unterm Glasdach in der Fußgängerzone

Die Bierzeltgarnituren unter dem Glasdach bieten gut 350 Sitzplätze. Ringsherum sind Buden mit typisch bayerischen Spezialitäten aufgebaut: Brezeln, Weißwürste, Mini-Haxen, Leberkäse und mehr haben die Schausteller im Angebot. Für die Kinder dreht sich ein Karussell.

Auch kühles Bier darf nicht fehlen: Die Un-FassBar schenkt den Gerstensaft aus einem 63 Hektoliter großen Holzfass aus echter Fasseiche von 1965 aus. „Wir haben – speziell für die Frauen – aber auch Winzerweine und Prosecco im Angebot“, betonte der Festwirt.

„Euro-Günther“ ist mit 82 Jahren ältester DJ in Nordeuropa

Für Unterhaltung sorgt der „Euro-Günther“ – laut eigenen Aussagen mit seinen 82 Jahren der „älteste DJ in Nord-Europa“. Der Alleinunterhalter erfüllt gerne Musikwünsche. „In den Vorjahren haben viele Gäste auch zur Musik getanzt“, erinnerten sich die Schausteller, die hoffen, dass die Wolfsburgerinnen und Wolfsburger in Tracht, sprich im Dirndl und in der Lederhose, kommen „oder wenigstens eine bayerische Kopfbedeckung tragen“.

„Die Oktoberfeste landauf landab erfreuen sich großer Beliebtheit. Und die Wolfsburger wollen raus, kommen raus und werden das Angebot, vor allem, wenn das Wetter mitspielt, sicher sehr gut annehmen“, zeigte sich Frank Hitzschke von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH optimistisch.

Heute verkaufsoffener Sonntag in der Wolfsburger Innenstadt

Zusätzlich zum Oktoberfest öffnen am Sonntag, 2. Oktober, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt einschließlich der City-Galerie und der Designer Outlets Wolfsburg. Am verkaufsoffenen Sonntag hat das Oktoberfest von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

red

