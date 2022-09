Kirche und Religion „Lange Nacht der Kirchen“ am 24. September in Wolfsburg

Der Evangelisch-lutherische Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen veranstaltet am Samstag, 24. September, eine „Lange Nacht der Kirchen“. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr (in Weyhausen um 15 Uhr, in Hehlingen, an der Wolfsburger Christuskirche und der Wolfsburger Erlöserkirche bereits um 17 Uhr – jeweils mit Kinderprogramm), sie endet an den meisten Orten um Mitternacht mit einer Andacht oder einem Gebet.

33 Gemeinden beteiligen sich an der Aktion

33 Gemeinden laden laut einer Mitteilung des Kirchenkreises ein zu einem umfangreichen und abwechslungsreichen Programm, auch für das leibliche Wohl sei fast allerorts gesorgt. „Lassen Sie sich berühren von Klang und Bild, Geschichten und Gesprächen, Stille und Gebet“, blickt Superintendent Christian Berndt auf das ökumenische Großevent voraus. „In dieser Nacht darf die Seele in Bewegung oder zur Ruhe kommen, so wie es gerade für Sie dran ist.“

Motto: „Ökumenisch, vielfältig, offen für alle, die kommen möchten“

Unter dem Motto „Ökumenisch, vielfältig, offen für alle, die kommen möchten“ laden die Kirchen im Wolfsburger Stadtgebiet ein. Es gibt nicht nur Gottesdienste, sondern auch Gaumenfreuden, Konzerte, Lesungen und Musik – jeder Ort bietet sein Programm in Eigenregie an. So beteiligt sich zum Beispiel die katholische Kirchengemeinde St. Marien an der „Langen Nacht der Kirchen“. In St. Marien werden über den Abend verteilt drei musikalische Angebote präsentiert, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Für Verpflegung sei gesorgt. Den Beginn macht das Akkordeonorchester Schwarz-Weiß.

Anschließend bietet das „Vokal- und Instrumentalensemble Gaudeamus zusammen mit dem Singkreis St. Elisabeth Musik aus aller Welt an. Den Abschluss bildet der Instrumentalkreis St. Marien mit Liedern von Hoffmann von Fallersleben, die von Bärbel Weist moderiert werden.

Alle Veranstaltungen und alle Orte finden Interessierte unter www.kirchennacht2022.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de