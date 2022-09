Blick in eine grüne Wohngegend: Bäume und Büsche säumen die Häuserreihen im Stadtteil Hohenstein. Zwei Blöcke will die Neuland jetzt sanieren.

Wohnen in Wolfsburg Neuland stockt Wohnblöcke am Wolfsburger Hohenstein auf

Für 2,8 Millionen Euro will die Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland zwei Wohnblöcke im Stadtteil Hohenstein aufstocken und sanieren. Dabei sollen nicht nur Balkone angestellt, Photovoltaikanlagen und eine zentrale Wärmepumpe eingebaut werden – die Mieten sollen hinterher immer noch bei den für geförderten Wohnraum üblichen 7,50 Euro pro Quadratmeter liegen.

Die Geschäftsführung hatte bereits in einem Interview zum Jahreswechsel angekündigt, in den kommenden Jahren beinahe den gesamten Wohnungsbestand der Neuland klimagerecht sanieren zu müssen. Ein Beispiel für diese Anstrengung ist die nun vom Aufsichtsrat beschlossene Modernisierung der zwei Mietshäuser im Haydnring.

„Wir haben uns im Haydnring 33 und 35 bis 37 für ein Energiekonzept entschieden, bei dem durch Photovoltaik Strom sowohl direkt in die Wohnungen sowie in eine zentrale Wärmepumpe zur Wärmeerzeugung für die Heizung gespeist wird. Aus den 12 werden durch eine Geschossaufstockung am Ende 18 Wohnungen, die so unabhängig von der Fernwärme durch Sonnenenergie und Wärmepumpenstrom versorgt werden“, berichtet Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand.

Wohnungsgesellschaft Neuland saniert Häuser am Hohenstein

Erreicht werde dadurch eine gegenüber einer konventionellen Energieversorgung deutliche Kostenreduzierung für die Mieter. Geplant ist, an den Wohnblöcken zudem alle Dämmungen und technischen Anlagen zu modernisieren, die Grundrisse anzupassen, Balkone vorzustellen und die Voraussetzungen zum Laden von E-Autos zu schaffen.

Der Aufsichtsrat der Neuland stimmte der Sanierung der Gebäude am Hohenstein zu, als er am Freitag einstimmig den Wirtschaftsplan für die kommenden Jahre verabschiedete. Wie die städtische Tochtergesellschaft mitteilt, sind umfangreiche Investitionen in den Wohnungsbestand in Form von energetischen Sanierungen und Modernisierungen sowie ein Beitrag zur Konsolidierung des städtischen Haushalts wesentliche Bestandteile der Zukunftsplanung.

Im Haydnring wird aufgestockt – und die Mieter werden unabhängig von Fernwärme

„Durch die wirtschaftlichen und vor allem energiepolitischen Entwicklungen der vergangenen Monate im Zusammenhang mit der Situation des städtischen Haushalts sind wir gezwungen, über verschiedene Szenarien zu diskutieren“, erklärt die Aufsichtsratsvorsitzende Immacolata Glosemeyer. „Mit dem vom Aufsichtsrat beschlossenen Plan berücksichtigen wir sowohl, dass die Neuland weiterhin in der Lage sein muss, bezahlbaren und attraktiven Wohnraum für alle gesellschaftlichen Schichten anzubieten, aber auch, dass die Neuland ihren Teil zum städtischen Haushalt beiträgt. Wichtig wird dabei sein, sukzessive die vorhandenen Wohnungsbestände auf einen – auch energetisch – zeitgemäßen Stand zu bringen.“

In den vergangenen Jahren hatte die Stadt Wolfsburg wegen des umfangreichen Neubauprogramms der Wohnungsgesellschaft auf Gewinnausschüttungen verzichtet. Um zur Konsolidierung des kommunalen Haushaltes beizutragen, soll nach Willen des Aufsichtsrates 2023 aber wieder eine moderate Ausschüttung stattfinden. Die Gesellschafter haben den Beschlüssen noch nicht zugestimmt.

