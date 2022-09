Lokale Wirtschaft 46 neue Gesellen und Gesellinnen für das Handwerk in Wolfsburg

Freisprechung im Wolfsburger Handwerk: 46 junge Menschen aus acht Gewerken erhielten im Rahmen einer festlichen Freisprechung der Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg im Congress-Park ihre Gesellenbriefe. Es war nach mehr als zwei Jahren die erste Freisprechung im großen Rahmen.

Grußworte hielten neben Kreishandwerksmeister Reinhold Scholz Bürgermeister Andreas Klaffehn, die Vizepräsidentin der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade, Heidi Kluth, sowie Matthias Petter von den Berufsbildenden Schulen II (BBS). Für den musikalischen Rahmen sorgten Linda Froberg und Anouk Negenfind von der Schulband der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule.

Die Innungsbesten sind: Angelina Schmotzer unter den Friseurinnen mit der Gesamtnote Gut und Steven-Lee Cutner von den Anlagenmechanikern, der dieselbe Gesamtnote erreichte.

46 frisch geprüfte Handwerker erhalten in Wolfsburg ihre Gesellenbriefe

Und das sind die neuen Gesellen des Handwerks in Wolfsburg:

Elektroniker/in für Energie- und Gebäudetechnik: Assim Ahmed, Hadj Maurice Chahmaoui, Niklas Erdmann, Krystian Malek-Podjaski und Patrick Schreiber

Kraftfahrzeugmechatroniker/in: Sarah-Lee Karens, Nico Maas, Patrik Schweizer, Arif Mohammad, Temuri Paroevi, Nico Rößler und Ali Tabbouch

Friseur/in: Aziz Altonok, Imen Majid, Michelle Meinecke, Lena Röleke, Angelina Schwozter, Warhil Sedqi Abdulkader, Ronahie Omer, Vahel Abdulkader und Joy Michelle Treitl

Metallbauer/in: Levin Lönnecke und Jan Wöhlecke

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik: Dominik Bauer, Steven-Lee Cutner, Dennis Hötzendorfer, Lennard Jürgens, Mario Kassel, Ian Leon Rico Schikore, Mandy Schotter und Florian Seidel

Maler und Lackierer/in: Thomas Hellmann, Dustin Hein, Andreas Miranda, Tara-Jeanne Könecke, Max Peter Konkiel, Alicia Noelle Kramer, Farhad Sangi, Kimberley Sengstock, Kittiporn Thielke und Gabir Tsegay Tekleab

Bau- und Metallmaler: Mirco Wippich

Fahrzeuglackierer/in: Daniel Bawyklin, Dmitri Grüning, Jan Wiek, Dean Bennet Meyer, Mary Ragusa, Marvin Scholz und Daniel Zeller

Angelina Schmotzer und Steven-Lee Cutner sind Innungsbeste

Steven-Lee Cutner (Anlagenmechaniker) und Angelina Schmotzer (Friseurin) sind Innungsbeste. Foto: Michael Uhmeyer / Kreishandwerkerschaft Helmstedt-Wolfsburg

Kreishandwerksmeister Reinhold Scholz übernahm die Begrüßung der Protagonisten und ihrer Gäste. „Tradition und Innovation gehen eine wunderbare Symbiose ein“, sagte er und hob die Bedeutung der Ausbildung im Handwerk hervor. Facharbeiter, sagte Scholz, würden immer gesucht: „Bleiben Sie flexibel und lernbereit.“ Das Handwerk gehöre zu den großen Weiterbildungsanbietern in Deutschland.

Andreas Klaffehn erklärte, das Handwerk sei durchaus ein wichtiger Partner für die Menschen in der Stadt. Es sichere auch in Krisenzeiten Perspektiven, aber es fehle an qualifizierten Fachkräften. Darum warb er bei den Betrieben: „Es ist wichtig, dass Sie weiterhin ausbilden.“

Von 67 Prüflingen haben 46 bestanden

Heidi Kluth von der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade dankte besonders den Eltern, die ihre Kinder bestärkt haben, einen Handwerksberuf zu erlernen. „Das ist nicht selbstverständlich, denn gerade bei den Eltern steht eine Ausbildung im Handwerk nicht besonders hoch im Kurs.“ An dieser Stelle müsse ein Umdenken stattfinden.

Matthias Petter von der BBS sah die Freisprechung als einen der großen Meilensteine im Leben der jungen Menschen. Der Gesellenbrief sei Türöffner im Handwerk und darüber hinaus. Insgesamt traten 67 junge Menschen zur Prüfung an. 46 waren erfolgreich.

