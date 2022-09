Café „Schau-ins-Land“ lockt mit Aussicht über Wolfsburg

Wolfsburg. Nach einer Renovierung hat das Café im 16. Stock des Diakonie-Hochhauses in Wolfsburg wieder eröffnet. Es hat etwas ganz Besonderes zu bieten.

Die Aussicht ist wunderbar: auf der einen Seite Wolfsburg und das VW-Werk, auf der anderen Seite bei klarem Wetter der Elm und sogar der Harz. Diese Aussicht ist nun wieder genießbar. Denn nach umfangreicher Renovierung wurde das Café „Schau-ins-Land“ in der 16. Etage des Diakonie-Hochhauses wieder eröffnet.

Mit einem Sektempfang wurde das Café, das auch als Begegnungsstätte genutzt wird, feierlich freigegeben. „Die neuen, hellen Farben und Möbel kamen bei den ersten Gästen gut an“, wie die Diakonie mitteilt. Das gestalterische Leitmotiv „Über den Wolken“ ziehe sich jetzt durch, eine Wand habe beispielsweise eine Wolken-Motivtapete erhalten, die Sitzgelegenheiten seien weich und bequem, mehr Sessel als Stuhl.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Rundum-Blick ist immer inklusive

Bei Kaffee und Kuchen einen Rundum-Blick auf Stadt und Land genießen – das ist im Café immer von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 14 bis 18 Uhr in der obersten Etage des Diakonie-Hochhauses im Erich-Bammel-Weg 2 möglich. Aufzüge erleichtern das Erreichen des Cafés. „Wer Beine und Ausdauer trainieren will, kann auch die Treppen nach oben steigen“, heißt es weiter. Reservierungen oder Absprachen von Veranstaltungen sind möglich unter den Nummern (05361) 501-10 oder 501-1383.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de