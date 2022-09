Problem gelöst: Zweiter Weg zur Wolfsburger Tafel gepflastert

Das Problem, dass die Wartenden vor der Essensausgabe der Wolfsburger Tafel einen privaten Parkplatz blockieren, ist bereits länger bekannt. Eine Lösung war jedoch lange nicht in Sicht. Nun hat die Neuland Wohnungsgesellschaft kurzfristig gehandelt.

Als Eigentümerin des Gebäudes und in Abstimmung mit der Stadt sei eine zweite Zuwegung auf öffentlichem Grund angelegt worden, damit die Wartenden nicht mehr auf der Straße stehen müssen.

Der neue Weg ist auch barrierefrei

Hans-Dieter Brand als Sprecher der Neuland-Geschäftsführung: „Bevor sich die Diskussionen noch länger drehen, haben wir einen pragmatischen Vorschlag gemacht, der von der Stadt aufgenommen worden ist, um hier zügig für Abhilfe zu sorgen. So konnten wir die Sache in die Hand nehmen und innerhalb weniger Tage diese zweite Zuwegung anlegen. Sie sollte nun direkt nutzbar sein und die Situation für die Wartenden erleichtern.“

Die zweite Zuwegung schließe direkt an den Fußweg in der Kleiststraße an und biete einen barrierefreien Zugang zur Tafel.

