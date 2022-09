Verkehr in Wolfsburg Preissprung: Taxifahren soll in Wolfsburg teurer werden

Taxifahrten könnten in Wolfsburg ab November deutlich teurer werden. Der Gesamtverband Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) hat bereits im März bei der Stadtverwaltung eine Erhöhung der Taxipreise beantragt. Die Stadtverwaltung schlägt dem Rat vor, der Preissteigerung zuzustimmen.

Der Verband vertritt rund 1450 Taxiunternehmen und Mietwagenfirmen. Er begründet seinen Antrag mit der Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, der CO 2 -Steuer auf Diesel, der hohen Inflation und einem Einbruch des Geschäftes in der Corona-Pandemie. Das letzte Argument lässt die Stadtverwaltung nicht gelten, da Bund und Land die negativen Auswirkungen der Pandemie abmilderten. Den anderen drei Argumenten folgt sie aber.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geplant ist eine Erhöhung des Grundpreises und des Fahrpreises. Der Grundbetrag soll an Werktagen von 3,80 auf 4,60 Euro und an Sonn- und Feiertagen sowie nachts von 4,20 auf 5 Euro steigen. Die Preissteigerungen liegen bei 21 beziehungsweise 19 Prozent.

Preiserhöhung: Taxifahren in Wolfsburg könnte im Herbst teurer werden

Auch die Fahrpreise sollen um rund 20 Prozent erhöht werden. Unter der Woche wollen die Unternehmen für Fahrten unter drei Kilometern 3 Euro pro Kilometer berechnen. Bislang lag der Kilometerpreis bei 2,50 Euro. Für jeden weiteren Kilometer sollen künftig 2,50 statt 2,10 Euro anfallen.

Das bedeutet, dass Fahrgäste künftig für eine Drei-Kilometer-Taxifahrt einen Fahrpreis von 13,60 statt 11,30 Euro zahlen müssten. Der Preis für einen Weg von fünf Kilometern soll von 14,30 auf 17,10 Euro steigen, der Fahrpreis für zehn Kilometer von 24,80 auf 29,60 Euro.

Nachts sowie an Sonn- und Feiertagen gelten höhere Taxipreise. In diesen Zeiten soll der Kilometerpreis künftig bei 3,10 Euro liegen. Der Preis für eine Taxifahrt würde in diesen Zeiten bei drei Kilometern von 12 auf 14,30 Euro steigen. Für fünf Kilometer würden statt 14,70 dann 17,50 Euro fällig und für zehn Kilometer statt 25,20 genau 30 Euro.

Höhere Taxipreise in Wolfsburg sollen ab November gelten

Wer in neun abgelegenere Ortsteile fährt oder in den Dörfern ein Taxi nimmt, muss einen Mindestpreis entrichten. Er liegt in Brackstedt, Velstove, Warmenau und im Heinenkamp bei 12 Euro, in Barnstorf und Hattorf bei 14 Euro, in Heiligendorf bei 17 Euro, in Almke bei 19 Euro und in Neindorf bei 23 Euro.

Da der Antrag des Taxiverbandes innerhalb der vom Niedersächsischen Verkehrsministerium als angemessen angesehenen 20 Prozent liege, werde die Erhöhung des Fahrpreises als vertretbar betrachtet, resümiert die Stadtverwaltung. Die neuen Taxipreise sollen ab dem 17. November gelten. Ob es so kommt, entscheidet der Rat. Am Mittwoch, 7. September, wird sich voraussichtlich zunächst der Bürgerdienste-Ausschuss mit dem Thema befassen. Er tagt ab 16 Uhr im Ratssitzungssaal.

Der Kreistag in Gifhorn hat den höheren Taxipreisen bereits zugestimmt. Auch in Braunschweig ist der Preissprung beschlossene Sache.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de