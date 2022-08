Käsespieß und Messer als Waffen: Prozess gegen Wolfsburger startet

Ein alkoholabhängiger Wolfsburger soll im vergangenen Jahr seine ehemalige Partnerin, einen Tankstellen-Mitarbeiter sowie Polizisten in Angst und Schrecken versetzt haben.

Ab Ende September muss er sich vor dem Landgericht Braunschweig für neun Straftaten verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem schweren Raub, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor.

Die erste Tat ereignete sich im Juli 2021. Damals berichtete die Polizei, dass der 38-Jährige trotz Kontaktverbots auf den Balkon seiner Ex-Freundin gestiegen sei. Die Frau setzte einen Notruf ab. Als die Polizei den Mann abführen beziehungsweise wegtragen wollte, soll er um sich getreten, einem 21-jährigen Beamten einen Kopfstoß versetzt und versucht haben, einen anderen Polizisten in den Finger zu beißen. Laut Anklage beleidigte er zudem Polizeibeamte unflätig und widersetzte sich einer Blutentnahme im Klinikum.

Raub, Bedrohung, Widerstand: Landgericht plant Prozess gegen Wolfsburger

Im Dezember 2021 soll der Mann in Polizeigewahrsam Polizistenbedroht haben – unter anderem mit den Worten: „Ich stech Dich ab, wenn ich freikomme.“ Im Januar soll er in eine Wolfsburger Tankstelle eingedrungen sein, aber nichts zum Mitnehmen gefunden haben.

Im Februar versuchte er laut Anklage mit einem Küchenmesser bewaffnet einen Sechser-Träger Bier aus einer Tankstelle zu entwenden. Einem Mitarbeiter drohte er demnach, mit der 15 Zentimeter langen Klinge auf ihn einzustechen. Der Angestellte soll das Bier jedoch mit einem Stock verteidigt und den Angreifer ausgesperrt haben.

Mit Messer und Käsespieß auf Diebeszug im Supermarkt

Laut Anklage folgten der Versuch, eine Flasche Rum aus einer Drogerie zu stehlen, weitere Beamtenbeleidigungen und der Versuch, Alkohol, Cola und einen Snack aus einem Supermarkt zu entwenden. Dabei habe der Angeklagte ein Messer und einen Käsespieß griffbereit in der Jackentasche getragen.

Der Prozess beginnt am Donnerstag, 22. September. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er die Taten im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit verübte. Bereits am 12. September kommt ein 19-Jähriger vor Gericht, der für eine Serie von Autobränden in Wolfsburg verantwortlich sein soll.

