Wolfsburg. Die Wolfsburger Verkehrswacht empfiehlt, beizeiten mit dem Schulwegtraining anzufangen. So können Eltern mit Erstklässlern üben.

Einschulung in Wolfsburg

Einschulung in Wolfsburg Sicherer Schulweg: 10 Tipps der Verkehrswacht Wolfsburg

Für hunderte Erstklässler in Wolfsburg beginnt nach den Sommerferien die Schule. Zu den vielen neuen Herausforderungen, die sie in den ersten Wochen meistern müssen, gehört auch der Schulweg.

Die Schulwege in Wolfsburg gelten als sicher. Die Polizei wird in den ersten Tagen an den Grundschulen kontrollieren. Nach Meinung des Verkehrswacht-Vorsitzenden Klaus Seiffert könnten sich einige Eltern ein bisschen mehr ins Zeug legen, um ihren Nachwuchs auf den Straßenverkehr vorzubereiten. „Die Eltern machen leider zu wenig mit ihren Kindern“, kritisiert er. „Der Schulweg wird selten vorher abgegangen.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eltern seien die unmittelbarsten Bezugspersonen für ihre Kinder und deshalb auch in erster Linie für die Verkehrserziehung verantwortlich, so Seiffert. Damit Schulanfänger sicher zur Schule und wieder nach Hause kommen, gibt die Verkehrswacht Wolfsburg Tipps für ein gutes Schulwegtraining.

Verkehrswacht in Wolfsburg gibt Tipps für den Schulweg

Das sind die Ratschläge der Verkehrswacht:

Noch vor dem Schulbeginn und während der ersten Wochen des neuen Schuljahres sollten Eltern mit ihren Kindern ein ganz gezieltes Schulwegtraining absolvieren.

absolvieren. Die Stadt Wolfsburg bietet im Internet einen Schulwegplan an. Der Plan zeigt den sichersten und nicht immer den kürzesten Schulweg des Kindes. Seiffert empfiehlt, den Weg zusammen mit dem Kind abzugehen , sich dabei demonstrativ vorbildlich zu verhalten und dieses Verhalten schrittweise zu erklären.

an. Der Plan zeigt den sichersten und nicht immer den kürzesten Schulweg des Kindes. Seiffert empfiehlt, den Weg zusammen mit dem Kind , sich dabei demonstrativ vorbildlich zu verhalten und dieses Verhalten schrittweise zu erklären. Wenn das Kind von sich aus Lösungen vorschlägt, sollten Eltern es selbstständig entscheiden und unter Aufsicht die Führung übernehmen lassen.

von sich aus Lösungen vorschlägt, sollten Eltern es selbstständig entscheiden und unter Aufsicht die Führung übernehmen lassen. Richtige Entscheidungen können durch Lob verstärkt werden. Fehlverhalten sollte mit Geduld und gutem Beispiel korrigiert werden.

sollte mit Geduld und gutem Beispiel korrigiert werden. „Festigen Sie durch Wiederholen das richtige Verhalten bei Ihrem Kind. Mit zunehmender Sicherheit baut sich die Bereitschaft auf“, rät die Verkehrswacht.

baut sich die Bereitschaft auf“, rät die Verkehrswacht. Auch auf unerwartete Situationen müssen Kinder vorbereitet werden, indem man mit ihnen bespricht, wie sie sich richtig zu verhalten haben.

müssen Kinder vorbereitet werden, indem man mit ihnen bespricht, wie sie sich richtig zu verhalten haben. Bevor das Kind zum ersten Mal alleine zur Schule geht, sollten Eltern sein Verhalten an kritischen Stellen testen. Hält das Kind immer am Bordstein an, um sich abzusichern? Sucht es den Blickkontakt mit Autofahrern und anderen Fahrzeugführern? Kann es die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer berücksichtigen? Zeigt es die eigene Absicht deutlich an? Kann es die Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge abschätzen?

zur geht, sollten Eltern sein Verhalten an kritischen Stellen testen. Hält das Kind immer am Bordstein an, um sich abzusichern? Sucht es den Blickkontakt mit und anderen Fahrzeugführern? Kann es die Absichten anderer Verkehrsteilnehmer berücksichtigen? Zeigt es die eigene Absicht deutlich an? Kann es die Geschwindigkeit herannahender Fahrzeuge abschätzen? Thema Schulbus fahren : Auch die Benutzung des Busses muss mit dem Kind geübt werden.

: Auch die Benutzung des Busses muss mit dem Kind geübt werden. Kinder sollten so rechtzeitig losgehen, dass auch Verspätungen von öffentlichen Verkehrsmitteln einkalkuliert sind.

Bei schlechten Sicht- und Wetterverhältnissen ist die richtige Kleidung wichtig, damit Autofahrer das Kind rechtzeitig sehen. Die Farben Rot und Orange geben laut Verkehrswacht zusätzliche Sicherheit.

wichtig, damit Autofahrer das Kind rechtzeitig sehen. Die Farben Rot und Orange geben laut Verkehrswacht zusätzliche Sicherheit.

Ein weiterer Appell der Verkehrswacht: „Wenn Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder dort abholen, dann wählen Sie bitte eine geeignete Stelle aus, wo Sie Ihr Kind sicher absetzen beziehungsweise einsteigen lassen können. Andere Kinder dürfen durch Ihr Anhalten nicht gefährdet werden.“

Begleitende Unterstützung kann Klaus Seiffert in Elternversammlungen geben. Der Moderator für Schulwegsicherheit ist unter (05362) 66160 erreichbar.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de