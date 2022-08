Wolfsburg. Nach vier Jahren Pause findet in den Räumen der Firma Steib in Ehmen wieder ein Patchworktag statt. Dabei gibt es auch etwas zu gewinnen.

Freizeit in Wolfsburg Quilterinnen laden zu Patchwork-Ausstellung in Ehmen ein

Recycling und Nachhaltigkeit sind in aller Munde. Die „Puzzle-Patcher“ halten die Prinzipien bei ihrem Hobby schon lange hoch. Sie quilten aus klein geschnittenen Stoffresten prächtige neue Decken.

Am Sonntag, 11. September, stellt die Gruppe in Ehmen aus. Es ist der fünfte Patchworktag in den Räumen des Holzhandels Steib. Der Erlös soll wieder einem guten Zweck zugute kommen: Schon in der Vergangenheit haben die Quilterinnen an die Kinder-Trostinsel des Hospizvereins gespendet, beim letzten Patchworktag kamen im Sommer 2018 rund 500 Euro zusammen.

In den Werken der patchworkinfizierten Frauen aus der Region und Berlin stecken sehr viel Arbeit, Liebe zum Detail und oft auch Persönliches. Helga Schünemann aus Flechtorf hat gerade einen Quilt vollendet, den sie der Witwe ihres Cousins schenken will. Genäht ist die große Decke aus Fragmenten der Lieblingshemden des Verstorbenen. Die Ziernähte schlängeln sich in Herzform über den kompletten Quilt.

Patchworktag findet am 11. September in Ehmen statt

Beim Patchworktag, der zwischen 10 und 17 Uhr im Kohlland 5 stattfindet, stellen Schünemann und ihre Mitstreiterinnen rund 50 Stücke aus. Es gibt Verkaufsstände, eine Quiltverlosung und Anregungen für andere Patchworkbegeisterte. „Wir wollen zeigen, was wir in den letzten vier Jahren gemacht haben“, sagt die Flechtorferin. Auch Kaffee und Kuchen werden die Frauen anbieten.

Das Schöne an ihrem Hobby ist für Schünemann, bei der Handarbeit vollkommen entspannen zu können. Zwar müsse man ständig aufpassen, dass das Muster passt. „Aber trennen können wir auch.“

Die Frauen treffen sich regelmäßig in Schünemanns Keller, der als Clubraum fungiert. Einmal im Jahr fahren die „Puzzle-Patcher“ zudem zusammen weg. „Zum Nähen, Quatschen und Essen.“

