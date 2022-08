Open-Air-Kino am Allersee in Wolfsburg: Freitag läuft James Bond

An vier Abenden im August veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH ein Open-Air-Kino am Allersee.

Kinofilme unter freiem Himmel: Am 19., 20., 26. und 27. August veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) jeweils ab circa 20.45 Uhr ein Open-Air-Kino am Allersee.

Außerdem feiert die Allertal Immobilien eG am Freitag, 19. August, ihr 75-jähriges Jubiläum mit einem Bühnenprogramm, wie die WMG mitteilt. Die Feier beginnt um 11 Uhr mit einem Kinderprogramm. Von 14.30 bis 16.30 Uhr tritt die Band „High Fives aus Hannover auf. Von 19 bis 20.30 Uhr sorgt „Mr. Rod“ als Double von Rod Stewart für Unterhaltung.

Open-Air-Kino am Allersee: „James Bond 007“ und „Jurassic World“

Beim anschließenden Open-Air-Kino wird ab circa 20.45 Uhr der Agententhriller „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ gezeigt. Am Samstag, 20. August, folgt der Science-Fiction-Film „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“, am Freitag, 26. August, das Drama „After Love“ und den Abschluss macht am Samstag, 27. August, der Actionfilm „Top Gun: Maverick“.

Die Leinwand wird im Sandstrand am Nordufer stehen, die Besucher können es sich in Liegestühlen oder auf Bänken bequem machen oder auch ihre eigene Decke oder Sitzmöglichkeiten mitbringen. Für das leibliche Wohl sorgt das mobile Speisen- und Getränkeangebot des Schaustellers Ricky Renz. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei.

„Nach der erfolgreichen Premiere des Open-Air-Kinos am Allersee im letzten Jahr können sich Kinofans erneut auf ein einzigartiges Kinoerlebnis mit Sand unter den Füßen und in entspannter Urlaubsatmosphäre freuen“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Ein besonderer Dank geht an unsere Partner und Sponsoren, ohne die dieses Veranstaltungsformat nicht möglich wäre.“

red

