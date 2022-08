Rüde Twix aus Wolfsburg sucht einen erfahrenen Hundehalter

Wolfsburg. Das Kennenlernen, die Vermittlung und auch die Zeit zu Hause werden von einem professionellen Hundetrainer begleitet. So können Sie Kontakt aufnehmen.

Twix kam zu Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 ins Tierheim Wolfsburg. „Da seine Besitzer keine Erfahrung mit Hunden hatten, waren sie schnell überfordert. In der Sozialisierung und Erziehung sind leider einige Dinge falsch gelaufen, die Twix sehr falsch verbunden hat“, teilt das Tierheim mit. Streicheleinheiten und Körperkontakt toleriere der 2016 geborene Hund nur, wenn es für ihn angemessen sei. Er sei definitiv kein Kuschelhund. Wenn es ihm zu viel werde, zeige er dies durch Knurren und Beißen.

„Twix ist clever und versucht auch, mit seinen Strategien seine Wünsche durchzusetzen.“ Kommandos könne er gut ausführen, nur die soziale Kommunikation bereite ihm Schwierigkeiten. Er gehe aus Sicherheitsgründen nur mit Maulkorb spazieren, da sein Frust – zum Beispiel, wenn andere Hunde entgegenkommen, die er nicht mag – gern gegen das andere Ende der Leine gerichtet werde – auch gegen seine Lieblingsmenschen. Er spiele sehr gern und apportiere. Twix benötige einen strukturierten Tagesablauf und ein Zuhause, in dem nicht jeden Tag Trubel herrsche. Kinder sollten in seinem Zuhause nicht wohnen.

Kontakt zum Tierheim Wolfsburg

Zusammen mit dem Tierheim Wolfsburg stellen wir regelmäßig einmal im Monat ein oder mehrere Tier/e vor, für das/die das Team ein liebevolles neues Zuhause sucht.



Zur ersten Kontaktaufnahme ist das Tierheim-Team der Wolfsburger Beschäftigungsgesellschaft (WBG) am besten unter Telefon (05362) 51063 oder per E-Mail an tierheim@wbg-wob.de erreichbar.



Besuche im Tierheim in Sülfeld sind aufgrund der Corona-Pandemie derzeit nur nach Anmeldung und Terminvergabe möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Tierheim-Homepage: www.tierheimwolfsburg.de.

