Wolfsburger stürzt betrunken mit E-Scooter – Polizei findet ihn

Wolfsburg. Der Mann stand neben seinem blutverschmierten Roller in Heiligendorf. Dann entdeckte die Polizei einen weiteren Verstoß.

Eine Wolfsburger Polizeistreife bemerkte in der Nacht zu Samstag gegen 1.15 Uhr einen verletzten Mann in der Neuen Straße in Heiligendorf. Der 33-Jährige stand auf dem Gehweg neben einem blutverschmierten E-Scooter, teilt die Polizei mit. Die Beamten versorgten den Wolfsburger und alarmierten einen Rettungswagen.

Der Mann erklärte der Polizei, dass er sich die Verletzungen bei einem Sturz zugezogen habe. Dabei bemerkten die Beamten den starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 33-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab 2,06 Promille. Anschließend wurde der Mann mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht, wo er ärztlich versorgt und ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Da der E-Scooter über kein Versicherungskennzeichen verfügte, wird er sich demnächst nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, sondern auch wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz vor Gericht verantworten müssen, heißt es.

red

