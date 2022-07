Mit Schatzkarte und Fragebogen durch Heiligendorf

An der Alten Molkerei stellten die Kinder Butter selbst her.

Der Heiligendorfer Kulturverein hat die Sommerferien der Kinder des Ortes mit einer historischen Schnitzeljagd eingeläutet. Es herrschte laut Mitteilung ein fröhliches Treiben vor dem Jugendtreff im Ort. Gespannt und voller Erwartung trafen dort die Kinder am Treffpunkt ein. Zum Teil kamen sie mit, zum Teil auch ohne Begleitpersonen. Die historische Schnitzeljagd, so heißt es weiter, sollte den Grundschulkindern ihren Wohnort und seine Geschichte näherbringen. Das Motto lautete: Wenn Häuser reden könnten, würden sie dir viel erzählen!

Die Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis elf Jahren hatten zur Aufgabe, anhand eines Fragebogens und einer Schatzkarte Fragen rund um die historischen Fotoschilder in Heiligendorf zu beantworten. Dadurch sollten interessante und wichtige Dinge über die Häuser und die Menschen, die darin gewohnt haben, herausgefunden werden.

Am Haus des Reitenden Försters wurden Hufeisen eingeschlagen

An einigen Standorten/Fotoschildern wurden zudem Aktionen eingebaut. So sollten die Teilnehmer beispielsweise am Haus des Reitenden Försters Hufeisen in einen Korb werfen. Am Haus der alten Molkerei wurde mit H-Sahne und einem Marmeladenglas Butter selbst gemacht. An der ehemaligen Alten Schmiede konnten die Kinder Hufnägel mit einem alten Schmiedehammer in einen Holzklotz schlagen, und am Gedenkstein auf dem Kirchhof sollten sie Steine am Band aufwickeln.

Die Kinder und auch ihre Begleitpersonen hatten laut Mitteilung viel Spaß beim Erkunden ihres Heimatortes und bei den einzelnen Aktionen. Durch die Reise zurück in die alten Zeiten in Heiligendorf hätten sie viel erfahren – zum Beispiel wie die Häuser im Laufe der Zeit genutzt wurden und wie Groß- und Urgroßeltern in der Vergangenheit gelebt haben.

Zum Abschluss der Rundreise spendierte der Verein für alle Kinder, Begleitpersonen und auch für die Helfer Hotdogs und kalte Getränke.

Zwei Landfrauen unterstützen Sommerferíenspaß seit Jahren

Ein besonderer Dank für die Organisation, den Einkauf und die Zubereitung der Hotdogs geht an die Landfrauen Gabi Hoffmann und Sabine Schüttrumpf. Die beiden unterstützten schon seit Jahren den Sommerferienspaß, heißt es abschließend.

red

