Brandstiftung bei VW Group Services: Polizei hat Verdächtigen

Im Bürokomplex der Volkswagen Group Services in der Braunschweiger Straße ist es am 18. Dezember 2020 zu einem Brand gekommen. Schon damals vermutete Wolfsburgs Polizei Brandstiftung: „An mehreren Stellen im Gebäude gab es Brandstellen“, sagte die Polizei damals unserer Zeitung.

Nun – anderthalb Jahre und einen Fahndungsaufruf später – haben die Ermittler einen Tatverdächtigen im Blick. Es handelt sich um einen 29-Jährigen aus Wolfsburg, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist. „In seiner Vernehmung räumte der Wolfsburger die Tat ein“, berichtet die Polizei.

Da die Vernehmung psychische Auffälligkeiten bei dem Mann offenbarte, beantragte die Braunschweiger Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik. Das bestätigte das Amtsgericht Wolfsburg am Freitag.

Unbekannte zünden Müllcontainer in Wolfsburg an

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Montag in der Heßlinger Straße in Wolfsburg mehrere Müllcontainer in Brand gesetzt. Personen wurden nicht verletzt. An einem Gebäude, in dem sich Geschäfte wie auch Mietwohnungen befinden, entstand Sachschaden an der Wand. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Gegen 2.26 Uhr hatten Passanten das Feuer in einer Durchfahrt zum rückwärtigen Parkplatz entdeckt und die Rettungskräfte verständigt. Trotz sofortiger Löscharbeiten der Wolfsburger Berufsfeuerwehr wurden zwei Container völlig zerstört und ein weiterer beschädigt.

Wie genau die Täter das Feuer legten, ermittelt die Polizei noch. Der Brandort ist beschlagnahmt. Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei dem 1. Fachkommissariat unter der Telefonnummer (05363) 46460 zu melden.

red

