Auf dem Fußweg, der an Klaus Müllers Terrasse in den Steimker Gärten vorbeiführt, dürfen jetzt auch Mofas fahren.

Wohnen in Wolfsburg

Wohnen in Wolfsburg Wolfsburgs Steimker Gärten: „Schildbürgerstreiche“ nerven Anwohner

Feste Straßen, Fußwege – lange haben die ersten Bewohner in Wolfsburgs neuem Stadtteil Steimker Gärten darauf gewartet. Nun läuft der Straßenausbau, doch einige Anlagen sorgen für Verwunderung. Zum Beispiel bei Klaus und Brigitte Müller aus dem Kamillenweg, die neuerdings mit ihrem Auto eine tiefe Regenwasserrinne durchqueren müssen, die mitten auf der Straße verläuft.

Es ist schon ein ungewohnter Anblick: Der Ablauf führt von den Häusern oberhalb des Wohnhauses des Ehepaares den Kamillenweg herunter, einmal links um die Kurve und endet momentan mit einem Gully. Klaus Müller berichtet, dass es ganz schön auf den Rücken gehe, die Rinne zu durchfahren. „Das ist schon eine Zumutung, dass man so etwas baut“, findet der 80-Jährige. „Darüber schimpfen alle.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auch eine tiefe Abwasserrinne, die mitten auf dem Kamillenweg verläuft, ärgert Anwohner in den Steimker Gärten. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Bevor sie durch den Ablauf können, müssen die Müllers neuerdings allerdings erst einmal eine andere Hürde überwinden, um mit dem Auto aus ihrer Tiefgarage zu kommen: Vor der Ausfahrt steht eine Kante, weil die Straße höher gepflastert wurde. Die Rampe muss deshalb neu gemacht werden. Etwa fünf Wochen lang werden die Müllers und andere Eigentümer ihre Garagen-Stellplätze nicht nutzen können.

Anwohner aus Steimker Gärten wundert sich über „Schildbürgerstreiche“

Störend finden die Müllers auch, dass ein schmaler Fußweg, der direkt an ihrer Terrasse und nach Klaus Müllers Schilderung an zahlreichen Schlaf- und Kinderzimmern entlangführt, seit Kurzem für Fahrräder und, schlimmer, Mofas freigegeben ist. Müller und seine Frau erwarten nicht nur Motorenknattern, sondern auch den abschüssigen Weg herunterrasende Radler, die Senioren aus dem nahen Heim und Rentner mit Rollatoren gefährden.

„Ich weiß nicht, ob das Schildbürgerstreiche sind“, sagt Klaus Müller. Nach Angaben von Volkswagen Immobilien als für die Gesamtplanung der Steimker Gärten verantwortliches Unternehmen ist dem nicht so.

Regenablauf als verkehrsberuhigende Maßnahme

Die Rinne auf dem Kamillenweg führe Regen- und Oberflächenwasser zusammen und leite es nicht in die übliche Regenwasserkanalisation, sondern durch einen kurzen Kanal in den Reislinger Grenzgraben, so dass es ortsnah versickere, erklärt ein Unternehmenssprecher. „Dies ist nicht nur nachhaltig, sondern zudem ökologisch sehr wertvoll.“ Die Tiefe und anderen Dimensionen der Rinne seien der Menge des anfallenden Oberflächenwassers angepasst. „Die verkehrsberuhigende Wirkung der Mulde ist dabei ausdrücklich erwünscht.“

Scharfe Kante: Seitdem der Kamillenweg in den Steimker Gärten gepflastert wurde, liegt die Garageneinfahrt von Klaus Müller und seinen Nachbarn zu tief. Sie soll neu gegossen werden. Foto: LARS LANDMANN / regios24

Die Kante zwischen Straße und Garageneinfahrt erklärt Volkswagen Immobilien mit einem Planungs- oder Ausführungsfehler des privaten Hochbaus. Da weder die Stadt Wolfsburg noch der Investor oder VWI eine Regulierung im öffentlichen Raum gewünscht hätten, werde nun die Höhe der Einfahrt korrigiert.

Plötzlich lag die Tiefgaragen-Einfahrt zu tief

Hoffnungen können sich die Müllers noch in Sachen Mofaverkehr machen. Die Freigabe der Fußwege für Mofas sei kein expliziter Wunsch seitens VWI gewesen, heißt es von Unternehmensseite.

„Daher nehmen wir den Hinweis gerne mit zur Abstimmung mit der Stadt und dem Ordnungsamt und prüfen, ob die Zusatz-Beschilderung im Quartier notwendig ist und ob diese gegebenenfalls wieder entfernt werden kann.“ Ob das allerdings die von einigen Anwohnern und Anwohnerinnen kritisierten Lieferdienste davon abhalte, dort entlang zu fahren, sei eine andere Frage.

Mofa-Verkehr auf dem Fuß- und Radweg

Was Klaus Müller, der vorher am Windberg wohnte, insgesamt an den Steimker Gärten nicht gefällt, ist der Versiegelungsgrad. „Es ist alles nur gepflastert“, kritisiert der Wolfsburger.

Ein Beispiel haben die Müllers direkt vor ihrer Terrasse: Aus einem Regenrohr an der Hauswand wird das Wasser in einem gepflasterten Kanal um den schmalen Heckenstreifen herum und daran entlang zu einem Gully geführt. Die Hecke erscheint dem Paar hier aufgrund von Wassermangel lichter als andere Abschnitte. „Wir sitzen richtig auf dem Präsentierteller“, sagt Brigitte Müller.

Das könnte Sie auch interessieren

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de