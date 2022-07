Wolfsburger Bildungshaus nimmt zentrale Rolle ein

Wolfsburg. Das Bildungshaus in Wolfsburg erhält dank einer Kooperation ein Archiv zur Förderung der demokratischen Kultur. Was sich dahinter verbirgt.

Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages übernimmt das Bildungshaus Wolfsburg eine zentrale Rolle bei der Förderung und Weiterentwicklung der demokratischen Bildungslandschaft in Stadt und Umgebung, wie die Verwaltung mitteilt.

Gegenstand der Kooperation sei die Übernahme eines Archivs des Zentrums demokratischer Bildung, das die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen seit Jahren in Wolfsburg betreibe und das auch eine wertvolle private Sammlung unterschiedlicher Materialien und Medien zur Demokratiepädagogik und Menschenrechtsbildung aus dem Besitz von Reinhard Koch enthalte, der für den Verein „Archiv und Informationsstelle Rechtsextremismus“ tätig ist.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fundus für die Wolfsburger Bildungsarbeit

Die Materialien wurden in den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen und „bilden einen unschätzbaren Fundus für die künftige Bildungsarbeit“, wie es weiter heißt. Mit der Übertragung der Archivbestandteile sollen in verschiedenen Arbeitsfeldern Bildungsangebote, Informationen, Konzepte und Fortbildungen vorgehalten werden, die die Demokratieentwicklung gezielt unterstützen.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Wolfsburg:

„Menschen aller Altersstufen können damit auch künftig für die Auseinandersetzung mit rechtsextremen Erscheinungsformen sensibilisiert und qualifiziert werden“, so Dr. Birgit Rabofski, Leiterin des Bildungshauses. Stadträtin Iris Bothe betont: „Dabei stellt das Bildungshaus als städtische Einrichtung einen neutralen Ort dar und verfügt mit der Volkshochschule und der Bibliothek über eine hervorragende Infrastruktur, um die Bildungsarbeit in den von der Stadt finanzierten Räumlichkeiten konsequent fortzuführen.“

Angebot für alle Wolfsburger Bürger

Kooperationspartner für das Bildungshaus sind die Fakultät Soziale Arbeit der Ostfalia-Hochschule, die IG Metall, das Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation sowie der Verein Archiv und Informationsstelle Rechtsextremismus. Die inhaltlich-konzeptionelle Arbeit wird von einem Beirat begleitet, der aus den Mitgliedern der Kooperationsgemeinschaft besteht.

Die Angebote richteten sich an alle interessierten Bürger. Weiterhin werde das Archiv den Studierenden der Ostfalia für Forschungs- und Bildungszwecke zur Verfügung stehen. „Als größte Einrichtung der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung sind wir in Wolfsburg seit Jahrzehnten präsent. Dass diese Kooperation so geklappt hat, zeigt die Stärke und Solidarität aller Akteure in der Bildungslandschaft in Wolfsburg – wir freuen uns deshalb auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Maximilian Schmidt, Geschäftsführer von Arbeit und Leben Niedersachsen und Sachsen-Anhalt.

Das IZS ist auch an Bord

„Für mich als Leiterin des IZS war es sofort klar, dass wir uns in diese Kooperation einbringen, um das Material für die Förderung eines reflektierten historischen Bewusstseins sowie von Handlungskompetenzen und Eigenverantwortlichkeit für die Arbeit mit Schulen und in der Erwachsenenbildung zu nutzen“, sagt Anita Placenti-Grau.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de