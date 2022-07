Schenke ein Lächeln In Wolfsburg wird Geflüchteten ein Lächeln geschenkt

Die Mission ist gelungen: Die gemeinnützige Initiative „Schenke ein Lächeln“ setzte gemeinsam mit dem Projektteam von „Step by step“, einer Bildungseinrichtung der Stadt, und dem Strike-Bowlingcenter alle Hebel in Bewegung, damit mehr als 40 überwiegend ukrainische Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsgeschichte kostenlos eine wundervolle Zeit verbringen konnten, wie es in einer Mitteilung heißt.

Das Strike habe extra früher geöffnet, um alle Bahnen für den Ausflug freizugegeben. Zwei Stunden Spaß auf 20 Bowlingbahnen, Billard und vieles mehr machten Hunger, und so durften auch Pommes, Eis und Getränke nicht fehlen. Vor Ort war auch Dennis Weilmann als Oberbürgermeister und Botschafter der Initiative „Schenke ein Lächeln“.

Die Initiative baut ihre Tätigkeitsfelder aus

„Es ist schön zu sehen, wenn Kinder, die eine wirklich schwere Zeit hinter sich haben, Spaß haben und unbeschwert miteinander spielen können. Ich freue mich sehr, als Botschafter die Initiative unterstützen zu können und dabei mitzuhelfen, dass noch viele weitere Kinder ihre Sorgen einmal vergessen können“, sagte Weilmann.

„Schenke ein Lächeln“ baut nach eigener Aussage seine Tätigkeitsfelder aus und kümmere sich zurzeit unter anderem um Flüchtlingskinder und Jugendliche. Noch vor wenigen Wochen hätten viele der Kinder in der Ukraine und auf der Flucht traumatische Erfahrungen gemacht. „Selbst im sicheren Deutschland hören die Sorgen nicht auf, weil fast alle Flüchtlinge Familienmitglieder im Heimatland zurücklassen mussten“, heißt es vonseiten der Organisation.

„Schenke ein Lächeln“ wurde 2020 gegründet

Beim Bowling konnten die Kinder und Jugendlichen die Sorgen nun für einige Stunden vergessen. „Das war eine tolle Abwechslung“, freut sich Ole Steynak, Sprachlehrer aus dem Projekt „Step by step“, der den Ausflug mit seinen Schülern begleitete. Auch Frank Röhrdanz, Gründer von „Schenke ein Lächeln“, ist glücklich, „dass wir mit Hilfe unserer Partner den Kindern zu dieser kleinen Auszeit verhelfen konnten und ihnen für ein paar Stunden ein Lächeln ins Gesicht zaubern durften“.

„Schenke ein Lächeln“ ist ein gemeinnütziges Unternehmen aus Wolfsburg, gegründet von der Familie Röhrdanz. Die Familie hat ihr soziales Engagement im Jahr 2020 begonnen. Inspiriert und motiviert durch die erfolgreiche Unterstützung von Obdachlosen fördere die Initiative nun auch andere Hilfsprojekte.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de