Wolfsburgs Mobile „Unser Leben“ wird neues Leben eingehaucht

Der Hamburger Künstler Rupprecht Matthies überarbeitet für vier bis fünf Wochen sein Mobile „Unser Leben“ in der Bürgerwerkstatt am Schloss Wolfsburg, wie die Stadt mitteilt. An gleicher Stelle hatte er es zusammen mit Auszubildenden der Neuland Wohnungsbaugesellschaft vor 23 Jahren entwickelt und umgesetzt. Die Neuland stellte das Kunstwerk ein Jahr später in Höhe der Hubertusstraße 49 auf.

Daniela Guntner, damalige Leiterin des Kulturbüros, hatte Matthies zum Projekt „Werk-Stadt-Schloss“ im Sommer 1999 eingeladen, eine kinetische Arbeit zu erstellen. Wesentlicher Bestandteil des Projektes sei der Dialog zwischen Bürgern und Künstler gewesen, der Matthies bis heute in seiner Arbeitsweise begleite.

Instandsetzung war notwendig

Mit den damaligen Auszubildenden wurden die Wörter „Respekt“, „Toleranz“, „Integration“ – sie sollen für den Umgang miteinander stehen – sowie „Sonne“, „Cool“, und „Easy“ für eine positive Lebenseinstellung trotz unterschiedlicher Charaktere und kultureller Herkunft geschaffen. Die letzten fünf Wörter und ein Beziehungspfeil wurden dann gemeinsam für das Mobile ausgewählt.

„Dem Kunstwerk hat man die Witterungs- und Umwelteinflüsse nach dieser langen Zeit angesehen, insbesondere die Farblackierung hatte stark gelitten“, heißt es vonseiten der Stadt. Ein Teil des Wortes „Toleranz“ sei zudem nach Stürmen abgebrochen. Der Ortsrat Nordstadt hatte daher um eine Instandsetzung des Kunstwerkes gebeten.

Hirschheide freut sich über Instandsetzung

„Ich freue mich, dass dieses Kunstwerk vom Künstler überarbeitet wird. Die Sprache als Schlüsselinstrument sozialer Verständigung steht im Mittelpunkt dieses besonderen Kunstwerks“, sagt

Künstler Rupprecht Matthies (links) im Austausch mit ehemaligen Teilnehmenden von „Werk-Stadt-Schloss“ im Jahr 1999. Foto: Stadt Wolfsburg

Stadtbaurat und Kulturdezernent Kai-Uwe Hirschheide.

Bei einer ersten Inaugenscheinnahme Ende März sei Matthies über den Zustand des Kunstwerkes insgesamt positiv überrascht gewesen. Aber es wurden weitere Schäden, unter anderem Risse und Abplatzungen an einigen Mobileteilen, offensichtlich.

Gespräch mit ehemaligen Teilnehmenden

Bereits Mitte Juni kam Rupprecht Matthies dann für einige Tage nach Wolfsburg. Mit Unterstützung der Geschäftsbereiche Kultur und Grün der Stadt sowie einer externen Firma wurden die Wörter seines Mobiles „Unser Leben“ abgenommen und gereinigt sowie der Mast in der Hubertusstraße neu lackiert. Die Zeit reichte auch für ein spontanes Treffen mit einigen der ehemaligen Auszubildenden, die noch Fotos und Unterlagen vom damaligen Kunstprojekt hatten. Es seien Erinnerungen ausgetauscht worden, und die Freude darüber, dass das Kunstwerk erhalten bleibt, sei groß.

Wer am Schloss vorbeikommt, wird Rupprecht Matthies über die Schulter schauen können, wie er die Wörter „Toleranz“ und „Sonne“ neu fertigt und die anderen Teile überarbeitet. Mitte August soll „Unser Leben“ in der Hubertusstraße wieder neu erstrahlen.

red

