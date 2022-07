Das Ehepaar Almut und Christoph Stein investiert sämtliche Spendengelder des Vereins „Wasser für Kenia“ in Maismehl und Bohnen. Denn in dem afrikanischen Land herrscht eine Hungersnot.

