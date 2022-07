Wer sind Ihre Wolfsburger des Jahres? Jetzt Vorschläge machen!

Sie sind Lebensretter, Dauertröster, die gute Seele des Vereins oder einfach Menschen, die das Leben in unserer Stadt schöner machen – die Wolfsburger Nachrichten suchen zum 19. Mal den „Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres“. Es geht uns bei diesem Preis wie immer um die oft stillen „Helden des Alltags“, um Menschen, die in irgendeiner Form für andere da sind. Und bei der Suche brauchen wir Ihre Hilfe, liebe Leserinnen und Leser!

Wolfsburger Nachrichten suchen den Menschen des Jahres

Reichen Sie uns bis Montag, 18. Juli, Ihre Vorschläge für einen ganz besonderen Menschen aus Wolfsburg ein, der eine solche Auszeichnung verdient hat. Wer war derjenige, der Ihren Verein zusammenhält, vielleicht schon seit Jahrzehnten? Derjenige, der sich aufopferungsvoll um seine Nachbarn kümmert, h rettet, ehrenamtlich für die Menschen in seinem Stadtteil da ist oder, oder, oder.

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vorschläge können per E-Mail oder Post eingereicht werden

Sie können aber nicht nur andere, sondern auch sich selbst vorschlagen. Auch Gruppen sind möglich. Teilen Sie der Redaktion der Wolfsburger Nachrichten bitte Namen und Wohnort ihres Kandidaten oder ihrer Kandidatin mit. Schreiben Sie uns eine kurze Erklärung, womit und warum sich der- oder diejenige so verdient gemacht hat. Sie können auch ein kurzes Video aufnehmen. Unsere E-Mail-Adresse lautet: redaktion.wolfsburg@funkemedien.de.

Gala-Veranstaltung Wolfsburger des Jahres steigt im Hotel Global Inn

Der Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres wird am Donnerstag, 29. September, bei einer Abendveranstaltung im Hotel Global Inn gekürt – wie wir alle hoffen in Präsenz. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten wir die Veranstaltung in den vergangenen beiden Jahren schweren Herzens leider absagen. Doch in diesem Jahr sind wir optimistisch, dass die Gala wieder stattfinden wird.

Wolfsburgs Ehrenbürger Rolf Schnellecke ist ein Fan der Ehrung

„Die Ehrung zum Wolfsburger des Jahres ist eine Sternstunde für die Stadt. Sie bringt Menschen in den Fokus, die sonst im Verborgenen bleiben würden“, sagt Rolf Schnellecke. Der ehemalige Oberbürgermeister und Ehrenbürger Wolfsburgs ist ein großer Fan und regelmäßiger Gast beim Wolfsburger des Jahres.

Das sagt Chefredakteurin Kerstin Loehr zum Wolfsburger des Jahres

Die Chefredakteurin der Braunschweiger Zeitung/Wolfsburger Nachrichten, Dr. Kerstin Loehr, meint: „Mit der Pandemie und nun auch noch mit dem Krieg in der Ukraine ist die Verunsicherung der Menschen noch viel größer geworden. Gerade in Zeiten wie diesen ist es umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren und für andere Hilfe und Orientierung bieten.“ Unser Partner für den Wolfsburger des Jahres ist zum dritten Mal Volkswagen Immobilien. Das Unternehmen findet den Preis und all das Engagement, die Lebensfreude und den Gemeinsinn, die dahinter stehen, so wichtig und förderungswürdig für eine Stadt, für eine Gesellschaft, für uns alle, dass sie die Verleihung inklusive Essen sponsern und mitorganisieren will.

VWI-Geschäftsführer Meno Requardt: Diese Menschen verdienen Anerkennung

Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung, betont: „Bei dieser Veranstaltung stehen Menschen im Mittelpunkt, die für ihr Umfeld Besonderes leisten, sich engagieren und dafür unsere Anerkennung verdienen. Engagement und Fairness sind auch bei Volkswagen Immobilien zentrale Werte unseres unternehmerischen Handelns. So sind wir gerne wieder Kooperationspartner der Wolfsburger Nachrichten, um einen Wolfsburger oder eine Wolfsburgerin des Jahres 2022 auszuzeichnen.“

2019 nahm der damalige Stadtbrandmeister Helmut von Hausen die Auszeichnung stellvertretend für die Freiwilligen Feuerwehren entgegen. Platz 2 ging an Irina Karwehl, die mit ihrem Marisa-Mobil ein Taxi für Rollstuhlfahrer anbietet, gefolgt von Stefanie Laab vom Verein „Rettet das Huhn“.

So geht es weiter beim Wolfsburger des Jahres:

Bis zum 18. Juli haben Sie die Möglichkeit, uns Ihre Vorschläge für den Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres zu senden. Schreiben Sie uns und/oder schicken Sie ein Video an

redaktion.wob@funkemedien.de. Sie können uns auch einen Brief schreiben an: Wolfsburger Nachrichten, Redaktion, Porschestraße 22-24, 38440 Wolfsburg.

Die Redaktion trifft aus allen Vorschlägen eine Vorauswahl. Fünf Kandidaten und Kandidatinnen – auch Gruppen sind möglich – kommen ins Finale. Die Redaktion stellt sie alle in unserem Online-Auftritt und in unserer Printausgabe in Wort und Bild vor.

Die Leserinnen und Leser haben anschließend das Wort. Sie bestimmen den Wolfsburger oder die Wolfsburgerin des Jahres in einer Online-Abstimmung.

Der Wolfsburger des Jahres wird am Donnerstag, 29. September, bei einer feierlichen Gala-Veranstaltung gekürt. Geplant ist ein Abend im Hotel Global Inn.

Unterstützt wird der Wolfsburger des Jahres von Volkswagen Immobilien und Optiker Ehme de Riese.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de